Korea Północna wystrzeliła dwa pociski balistyczne

Poprzez rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi Władimir Putin dąży do wykorzystania zachodnich obaw dotyczących eskalacji nuklearnej - ocenił w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną, odnosząc się do zapowiedzi prezydenta Rosji o ulokowaniu broni nuklearnej na białoruskim terytorium. W opinii ośrodka jest to element operacji informacyjnej, który "w sensie militarnym nie wpływa na ryzyko konfliktu jądrowego".