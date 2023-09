Media: Kim Dzong Un odrzucił rosyjską ofertę, nie chciał uchodzić za "ubogiego krewnego"

Kim Dzong Un odrzucił rosyjską propozycję przekazania jego krajowi dziesiątek tysięcy ton pszenicy – napisał południowokoreański dziennik "The Korea Times", powołujący się na uczestniczącego w rozmowach rosyjskiego dyplomatę. Zdaniem uciekinierów z Północy, "egocentryczny" dyktator Korei Północnej nie chce być postrzegany jako "ubogi krewny, żebrzący o jedzenie".

- Zaoferowaliśmy naszą pomoc i dostarczyliśmy (Korei Północnej - red.) 50 tysięcy ton pszenicy w 2020 roku. Była to nieodpłatna pomoc humanitarna - powiedział ambasador Rosji w Pjongjangu Aleksander Macegora, cytowany przez "The Korea Times". - Byliśmy gotowi zrobić to teraz ponownie – dodał.