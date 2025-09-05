Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Koniec z Sekcją 333. Amerykanie ograniczą wsparcie wojskowe dla sojuszników

W starciu z Rosjanami litewska armia nie ma szans
Prezydent Litwy i szefowa Komisji Europejskiej przelatują nad granicą litewsko-białoruską
Źródło: Reuters
Departament obrony USA poinformował w zeszłym tygodniu kraje europejskie, że wsparcie wojskowe w ramach programu znanego jako Sekcja 333 zostanie zredukowane do zera od następnego roku fiskalnego - poinformował w piątek urzędnik litewskiego ministerstwa obrony. Głównymi beneficjentami programu szkolenia i dozbrajania armii krajów sojuszniczych są Litwa, Łotwa i Estonia.

Vaidotas Urbelis poinformował w piątek, że od przyszłego roku fiskalnego Pentagon zlikwiduje wsparcie w ramach Sekcji 333, czyli programu szkolenia i dozbrajania armii krajów sojuszniczych. Rok fiskalny w USA trwa od początku października do końca września.

Urbelis sprecyzował, że chodzi o zlikwidowanie środków dla "wszystkich krajów europejskich". Głównymi beneficjentami Sekcji 333 są jednak Litwa, Łotwa i Estonia. Program podlega departamentowi obrony i jest zatwierdzany przez Kongres USA. Zatwierdzone już finansowanie będzie dostępne do końca września 2026 r., jednak administracja Donalda Trumpa od momentu objęcia przez niego władzy w styczniu br. nie wnioskowała o dalsze środki na ten cel.

Cięcia nie mają wpływu na rozmieszczenie wojsk amerykańskich ani na wsparcie w ramach odrębnego amerykańskiego programu – poinformował Urbelis.

Ograniczenie finansowania i zaskoczenie rządów

W czwartek "Financial Times" poinformował o tym, że USA zamierzają ograniczyć fundusze bezpieczeństwa dla państw europejskich, które znalazłby się na pierwszej linii ewentualnego konfliktu z Rosją, w tym dla Rumunii, Litwy, Łotwy i Estonii. Wśród krajów, które dotknęłyby cięcia, nie wymieniono Polski. Według źródeł brytyjskiej gazety Waszyngton chce w ten sposób zmusić sojuszników NATO, aby płacili więcej z krajowych budżetów na własną ochronę.

W ubiegłym tygodniu, według ustaleń "FT", europejscy dyplomaci zostali poinformowani przez Pentagon, że Stany Zjednoczone nie będą finansować programów szkoleniowych ani wyposażenia armii w krajach Europy Wschodniej.

Dwoje dyplomatów powiedziało, że rządy państw były zaskoczone informacją, jaką otrzymały od Waszyngtonu, i obecnie starają się uzyskać od Waszyngtonu więcej szczegółów. "Europejscy urzędnicy próbują również ustalić, czy krajowe finansowanie może wypełnić luki, czy też cięcia wpłyną na kluczowe elementy europejskiego bezpieczeństwa" - donosi "FT".

- Jeśli (cięcia finansowe – red.) będą brutalne, będzie to miało poważne konsekwencje - powiedział jeden z dyplomatów, dodając, że NATO z pewnością odczuje skutki, ponieważ część finansowania była przekazywana przez Sojusz. Zdaniem innego dyplomaty "budzi to wiele obaw i niepewności", podobnie jak było w przypadku wcześniejszej decyzji Trumpa o ograniczeniu amerykańskiej pomocy międzynarodowej.

Inny program pod znakiem zapytania

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump z apelem do europejskich przywódców

Trump z apelem do europejskich przywódców

Szef MON: jesteśmy gotowi przyjąć więcej amerykańskich żołnierzy

Szef MON: jesteśmy gotowi przyjąć więcej amerykańskich żołnierzy

Polska

Pod znakiem zapytania stoi też przyszłość Bałtyckiej Inicjatywy Bezpieczeństwa, innego amerykańskiego programu utworzonego w 2020 r., który ma na celu wzmocnienia sił zbrojnych Estonii, Łotwy i Litwy. W ramach tej inicjatywy Kongres USA zatwierdził wsparcie w wysokości 288 mln dol. Jak donosi dziennik, administracja Trumpa nie ubiegała się o dalsze finansowanie programu w przyszłorocznym budżecie. Źródło bliskie tej sprawy poinformowało, że obecnie program jest ponownie oceniany przez administrację. "FT" przypomniał, że podczas spotkania w środę w Białym Domu z prezydentem Karolem Nawrockim Trump oświadczył, że nie planuje wycofywania amerykańskich wojsk z Polski. W kraju stacjonuje ok. 10 tys. żołnierzy w układzie rotacyjnym. - Umieścimy tam więcej żołnierzy, jeśli zechcą – dodał prezydent USA, kierując słowa do prezydenta Polski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart/ft

Źródło: Reuters, Financial Times, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mechanizuotoji pėstininkų brigada Geležinis Vilkas

Udostępnij:
TAGI:
RosjaLitwaŁotwaUSAEstoniaobronność
Czytaj także:
Szczepienia przeciw HPV zwiększyły zapadalność na raka szyjki macicy? Manipulacja
Szczepienie na WZW B zmniejsza ryzyko cukrzycy
Zdrowie
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
Elektrociepłownia ma problem z wodą. Chce budować konstrukcję, która niepokoi ekologów
Dariusz Gałązka
Wołodymyr Zełenski
Nie "pojedynczy żołnierze, lecz tysiące". Zełenski o gwarancjach dla Ukrainy
Świat
Aung San Suu Kyi
Stan zdrowia więzionej noblistki pogarsza się
Świat
Część łupu znaleziono u niej w domu
14-latka okradła drogerię. Dwa razy
Białystok
Bogdan Święczkowski
"Potężny kryzys" w Trybunale. Minister "zwolennikiem obsadzenia" wakatów
Polska
Po 13-latach poszukiwany został zatrzymany
Trzy listy gończe i 13 lat poszukiwań. "Próbował jeszcze ratować się kłamstwem"
Szczecin
Chmury, słońce
Masz plany na weekend? Lepiej sprawdź pogodę
METEO
Akcja CBŚP w województwie kujawsko-pomorskim
Laboratorium narkotyków zlikwidowane, zatrzymani powiązani z "jednym z największych karteli"
Szczecin
imageTitle
Kapitalny powrót Polaka w kwalifikacjach Northern Ireland Open
EUROSPORT
Burze
Gdzie jest burza? Pojawiają się superkomórki
METEO
Pijany jechał pod prąd
Jechał pod prąd, "prosto na inny pojazd". Podczas cofania doprowadził do kolizji
Wrocław
55-latek wyniósł krzesła z restauracji w gminie Siepraw
Z nagim torsem przyszedł jak po swoje. Teraz ma kłopoty
Kraków
imageTitle
To on poprowadzi najważniejszy eliminacyjny mecz Polaków
EUROSPORT
Trump na kolacji z prezesami firm technologicznych
"Trump rozkoszował się tymi obietnicami"
BIZNES
klopsiki, norweskie danie
Najwięcej klopsików jedzą zwolennicy dwóch partii. Nietypowe badanie
Świat
Wypadek w miejscowości Ostromęczyn
Wyprzedzał, zderzył się z drugim autem i wjechał w drzewo. Nie żyje
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali traktor do kontroli
Pościg za traktorem wypełnionym obornikiem. Kierowcy zamieniali się miejscami
WARSZAWA
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i premier Włoch Giorgia Meloni
FAŁSZWłosi, reparacje od Niemiec i wypłaty z KPO. "My Polacy to finansujemy"?
Michał Istel
Pożary lasów
Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"
METEO
Maciej Slab Krakowian czb
Pożegnanie "Slaba". Pośmiertny awans i odznaczenie od prezydenta
Polska
Justyna Suchecka w miejscu, gdzie stał dom zajęty przez jej pradziadków
Trzy tygodnie w wagonie z siódemką dzieci, krową i kurami
Justyna Suchecka
Piesek znajdował się w pojemniku przenośnej toalety
Pies wrzucony do toalety, nie przeżył. Zarzut dla 36-latki
Łódź
Karol Nawrocki, Marta Nawrocka i Leon XIV
Nawrocki po spotkaniu z Leonem XIV. Wymienili się prezentami
Świat
Ławki i krzesła ustawione nieopodal śmietnika
Radny twierdził, że uczniowie mają lekcje pod śmietnikiem
Kielce
Strażacy sprawdzili wszystkie pomieszczenia
Ktoś rozpylił "nieznaną substancję", uczniowie zaczęli kaszleć. Ewakuacja ponad 400 osób
Białystok
Ukraina, wojsko
Rola USA w Ukrainie po pokoju. Media podały szczegóły
Świat
W trakcie minionego weekendu w Tatrach ratownicy TOPR udzielili pomocy 21 osobom
Będzie nowy śmigłowiec dla TOPR. Ratownicy podali datę
Kraków
86-latek lecący motolotnią spadł z dużej wysokości
86-latek leciał paralotnią, spadł z dużej wysokości
Katowice
paczka paczki pakowanie shutterstock_1849950634
Batalia gigantów na polskim rynku. "Ten program nie jest w nikogo wymierzony"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica