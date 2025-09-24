Koniec "Nocnego Prześladowcy". Napadał na kobiety, grożąc im nożem

Australijska policja (wideo archiwalne) Źródło: Reuters

Glenn Gary Cameron został aresztowany na lotnisku w Sydney w lutym ubiegłego roku po tym, jak detektywi przeanalizowali nierozwiązane sprawy australijskiej policji, wykorzystując nowoczesne technologie analizy DNA i odcisków palców. W ten sposób ustalono, że to on był "Nocnym Prześladowcą", o którym australijskie media szeroko pisały na początku lat 90.

We wtorek 61-letni mężczyzna przyznał się do 13 z 36 zarzucanych mu przestępstw, w tym 11 przypadków ataku seksualnego z użyciem broni. Jak podaje Australian Broadcasting Corporation (ABC), dziewięć zarzutów wycofano, a pozostałych 14 zostanie wziętych pod uwagę przy wydawaniu wyroku, który Cameron ma usłyszeć w przyszłym miesiącu.

Zatrzymany "Nocny Prześladowca"

Do serii napaści seksualnych na kobiety dochodziło w Sydney w latach 1991–1993. Ich sprawca okrzyknięty został "Nocnym Prześladowcą" lub "Gwałcicielem z Moore Park", gdzie miała miejsce większość jego ataków.

W 1993 r. gazeta "Sydney Morning Herald", która szczegółowo relacjonowała serię ataków, podawała, że ofiarami były głównie kobiety pochodzenia azjatyckiego w wieku od 17 do 45 lat. Napastnik znał proste zwroty w języku kantońskim i wiele ofiar spotykał w pobliżu dworców kolejowych. Miał je oszukiwać oferując im nieistniejącą pracę sprzątaczek lub modelek, a potem, zazwyczaj w nocy, atakować grożąc nożem. Pierwszy atak miał miejsce w kwietniu 1991 roku.

W czasie popełniania przestępstw był w wieku między 27 a 29 lat.

