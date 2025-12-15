Chcą skrócenia kary byłego prezydenta. Protesty

Logo strona główna
Świat

Protestujący na ulicach Brazylii
Protesty przeciwko skróceniu wyroku byłemu prezydentowi
W brazylijskiej stolicy i największych miastach kraju wybuchły protesty przeciwko nowej ustawie dotyczącej skazanego za zamach stanu Jaira Bolsonaro. Dokument, który przeszedł już przez brazylijską izbę reprezentantów, skróciłby wyrok 27 lat więzienia do ponad dwuletniego pobytu w zakładzie karnym. Konserwatywną większość martwi stan zdrowia byłego prezydenta.

Tysiące Brazylijczyków demonstrowało w niedzielę w Brasilii i w kilku największych miastach przeciwko procedowanemu w Kongresie projektowi ustawy, która ma złagodzić wyrok 27 lat i trzech miesięcy więzienia, jaki odbywa były prezydent Jair Bolsonaro.

Protestujący przeciwko Bolsonaro
Protestujący przeciwko Bolsonaro
Źródło: EFE

Prawicowy polityk został skazany za kierowanie próbą zamachu stanu po przegranych wyborach prezydenckich z końca 2022 roku. Bolsonaro zdecydował się na podjęcie tych działań, gdy zwycięzcą został ogłoszony dzięki niewielkiej przewadze głosów Luiz Inacio Lula da Silva - lewicowy polityk, który był już prezydentem w latach 2003-2010.

Demonstranci przeszli w niedzielę centralnymi ulicami Rio de Janeiro, Brasilii i Sao Paulo. Skandowali hasło "Kongres – wrogiem społeczeństwa!". Na czele demonstracji szli, obok działaczy politycznych popierających rząd prezydenta Luli, przedstawiciele świata brazylijskiej kultury.

Protestujący na ulicach Brazylii
Protestujący na ulicach Brazylii
Źródło: EFE

Projekt ustawy uchwalony w sobotę nad ranem przez Izbę Deputowanych będzie jeszcze przedmiotem debaty w Senacie. Ma ona radykalnie zmniejszyć wyrok wydany przez Sąd Najwyższy w sprawie Bolsonaro. W przypadku uchwalenia przez Senat zmian w prawie były prezydent mógłby zakończyć odbywanie kary w warunkach ścisłej izolacji już po dwóch latach i kilku miesiącach.

Klatka kluczowa-44271
Brazylijska policja zatrzymała Jaira Bolsonaro
Źródło: Reuters

Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Źródło: ANDRE BORGES/EPA/PAP





DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Funkcjonariusze wyprowadzają wykluczonego parlamentarzystę podczas zamieszek w brazylijskim parlamencie
Kontrowersyjna ustawa z poparciem parlamentu. Głosowanie poprzedziła awantura
Jair Bolsonaro przebywa w areszcie domowym
Były prezydent podejrzewany o próbę ucieczki, użył lutownicy
Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro
Były prezydent zatrzymany. W tle próba zamachu stanu

Więzienie dla prezydenta

Bolsonaro przebywa obecnie w zakładzie karnym Papuda. Jego uwięzienie w placówce spotkało się z protestem ze strony jego politycznych sojuszników, którzy zwracali uwagę na trudne warunki tam panujące. W więzieniu panują fatalne warunki żywieniowe i przeludnienie.

Zdaniem zwolenników byłego prezydenta złe warunki w zakładzie karnym stanowią zagrożenie dla jego zdrowia. W 2018 roku Jair Bolsonaro został dźgnięty nożem podczas swojej kampanii prezydenckiej.

Autorka/Autor: aaw/kg

Źródło: PAP, Reuters, PBS, BBC

Źródło zdjęcia głównego: EFE

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica