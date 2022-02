Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski o sytuacji na granicy z Rosją: do "niespodzianek" może dojść w dowolnej chwili

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w sobotę, że dyplomacja to jedyna ścieżka do deeskalacji sytuacji i deokupacji. Zaznaczył, że jako państwo Ukraina powinna przede wszystkim liczyć na siebie i swoich wojskowych. - Do "niespodzianek" może dojść w dowolnej chwili - dodał.