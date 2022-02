Konflikt Rosja-Ukraina. Generał Christopher Donahue, który jako ostatni żołnierz USA opuścił Afganistan, przyleciał do Polski

W Polsce pojawiają się kolejni żołnierze USA, którzy mają wesprzeć wschodnią flankę NATO. Reuters poinformował, że do naszego kraju przyleciał już między innymi generał Christopher Donahue. To wojskowy, który jako ostatni opuścił Kabul podczas wycofywania się z Afganistanu amerykańskich sił. Na niedzielę zaplanowano przylot głównych sił ze Stanów Zjednoczonych.

W sobotę rano na lotnisku Jasionka wylądował jeden niewielki samolot z amerykańskimi żołnierzami z 82. Dywizji Powietrznodesantowej, którzy zostali tu skierowani, by wzmocnić wschodnią flankę NATO w sytuacji ryzyka rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Był to Beechcraft C-12 Huron, z którego wysiadło kilku żołnierzy, którzy natychmiast wsiedli do podstawionych samochodów i odjechali. Major Przemysław Lipczyński z 18 Dywizji Zmechanizowanej przekazał, że samolotem przyleciały osoby z grupy przygotowawczej oraz część dowództwa żołnierzy, którzy będą w Polsce stacjonować.