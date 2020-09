Nie ustają walki o Górski Karabach. Ławrow apeluje o "powrót do stołu negocjacyjnego"

Ławrow apeluje o negocjacje

W trakcie tych kontaktów telefonicznych strona rosyjska "wyraziła poważne zaniepokojenie trwającymi nadal działaniami bojowymi na dużą skalę" - przekazało MSZ w Moskwie. Szef dyplomacji wezwał także oba kraje do tego, by nie dopuściły do stosowania "prowokacyjnej i wojowniczej retoryki".

Najemnicy w Górskim Karabachu?

"Według napływających do nas informacji, do strefy Górskiego Karabachu prowadzony jest nielegalny przerzut bojowników i formacji zbrojnych, w szczególności z Syrii i Libii. Mają oni brać bezpośrednio udział w działaniach wojennych, co prowadzi nie tylko do jeszcze większej eskalacji napięcia w strefie konfliktu, ale też stwarza długoterminowe zagrożenia dla bezpieczeństwa wszystkich krajów regionu" - oświadczyło rosyjskie MSZ, cytowane przez agencję TASS.