Trump "gotowy zakończyć wojnę", atak na tankowiec, "pęknięcia" w reżimie. Co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie

Trump: Iran musi negocjować, roznosimy ich w pył Źródło: TVN24, Reuters

1. Kolejne groźby prezydenta USA

Amerykański prezydent Donald Trump zagroził w poniedziałek, że w przypadku braku osiągnięcia szybkiego porozumienia z Iranem w sprawie zakończenia wojny i odblokowania cieśniny Ormuz, USA zakończą swój "uroczy pobyt w Iranie, wysadzając w powietrze i całkowicie niszcząc wszystkie ich elektrownie, odwierty naftowe i wyspę Chark (a może i wszystkie ich zakłady odsalania wody!)".

Z kolei "Wall Street Journal" poinformował we wtorek nad ranem czasu polskiego, powołując się na przedstawicieli administracji, że "Donald Trump powiedział doradcom, że jest gotowy zakończyć wojnę z Iranem, nawet jeśli cieśnina Ormuz pozostanie w dużej mierze zamknięta".

2. Atak na tankowiec w pobliżu Dubaju

Niezidentyfikowany pocisk uderzył w tankowiec blisko 60 kilometrów na północny zachód od Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - poinformowała brytyjska organizacja monitorująca handel morski (UKMTO).

Oficer ochrony tankowca poinformował, że pocisk uderzył w prawą burtę, wywołując pożar. Cała załoga jest bezpieczna - zaznaczyła UKMTO.

3. Netanjahu odmawia wskazania terminu zakończenia wojny

Benjamin Netanjahu w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Newsmax oświadczył, że jego kraj osiągnął już ponad połowę celów w wojnie przeciwko Iranowi. Premier Izraela podkreślił, że siły jego kraju uderzyły już w kluczowe elementy zdolności wojskowych Iranu. Odmówił jednak określenia harmonogramu zakończenia konfliktu.

4. Rubio o pęknięciach w irańskich władzach

Sekretarz stanu Marco Rubio powiadomił, że w najwyższych kręgach decyzyjnych irańskiego reżimu "dochodzi do zmian". - Są tam pewne wewnętrzne pęknięcia i, koniec końców, myślę, że jeśli są w Iranie osoby, które teraz chcą zmierzać w innym kierunku dla swojego kraju, to byłoby wspaniałe - dodał.

Zaznaczył jednocześnie, że USA "przygotowują plany na wypadek, gdyby nowe osoby, będące u sterów władzy w Teheranie, nie miały bardziej rozsądnej wizji przyszłości".

5. Wzrost cen ropy po deklaracji Trumpa

W niedzielę dziennik "Financial Times" opublikował wywiad z prezydentem Donaldem Trumpem, w którym powiedział, że chce "przejąć ropę z Iranu, a także że mógłby przejąć wyspę Chark", która obsługuje około 90 procent eksportu ropy z tego kraju.

W reakcji na słowa prezydenta cena ropy Brent przekroczyła 116 dolarów za baryłkę - poinformowała stacja CNN. "Inwestorzy wciąż obawiają się kolejnej eskalacji" - komentował Jim Reid, dyrektor ds. globalnych badań makroekonomicznych w Deutsche Bank.

6. Biały Dom o finansowaniu wojny z Iranem

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oceniła, że prezydent Donald Trump "byłby zainteresowany, by wezwać kraje regionu do pomocy w sfinansowaniu wojny w Iranie".

- Nie będę go wyprzedzać, ale wiem, że z pewnością to jest pomysł, który ma. Myślę, że usłyszycie więcej na ten temat od niego - dodała. Zapewniła też, że rozmowy USA z Iranem przebiegają "dobrze", mimo tego co słychać po stronie Irańczyków w przestrzeni publicznej.

