"Zamknij gębę, ostrzegamy cię". Komicy murem za Kimmelem 

Prezenterzy cieszących się wielką popularnością wieczornych programów: Stephen Colbert, Seth Meyers i Jimmy Fallon oraz weteran programów rozrywkowych, David Letterman, stanęli murem za kolegą z branży, którego wieczorny program został zdjęty z anteny. Ostrzegają też, że kraj zmierza w kierunku autokracji. "New York Times" pisze o "gniewie liberałów". Stację ABC oskarżono o cenzurę i uleganie naciskom Białego Domu.

Powodem decyzji stacji o zawieszeniu emisji był komentarz Jimmy'ego Kimmela, w którym stwierdził on m.in., że "w weekend osiągnięte zostały nowe szczyty absurdu". Kimmel powiązał Tylera Robinsona, domniemanego zabójcę stronnika Trumpa, Charliego Kirka, z ruchem MAGA. Zdaniem Kimmela MAGA próbuje przedstawić Robinsona "jako kogoś innego niż jeden z nich, i robi wszystko, aby zbić na tym kapitał polityczny". Prezenterowi zarzucono przeinaczenie poglądów Robinsona. Władze twierdzą, że zabójca wyznawał "lewicową ideologię".

Komicy murem za Kimmelem

Stephen Colbert stwierdził, że zawieszenie programu to "jawna cenzura". "Dziś wieczorem wszyscy jesteśmy Jimmym Kimmelem" - powiedział rozpoczynając swój występ. Zauważył, że jeśli zdaniem stacji ta decyzja "zadowoli reżim", to jest "żałośnie naiwna". Wyśmiał też nowy, zatwierdzony przez rząd program "Daily Show" z - jak określił - "patriotycznie posłusznym prowadzącym". I odniósł się do wypowiedzi przewodniczącego Federalnej Komisji Łączności Brendana Carra, który sugerował, że należy przeciwstawić się programom, które nie mają "wartości społecznej". We fragmencie opublikowanym na Instagramie przed emisją mówił: - Wiesz, jakie są moje wartości społeczne? Wolność słowa!

W programie "The Late Show with Stephen Colbert" wyśmiano Disneya, spółkę-matkę ABC, przerabiając piosenkę z "Pięknej i Bestii". W "Be Our Guest", skierowanej do pracowników Disneya, ABC, ESPN i Hulu, fragment tekstu zmieniono na: "Zamknij gębę, ostrzegamy cię, żebyś przestał piep*yć". A we wstępie do piosenki: "Mamo, to jest to słowo / Czy słyszałaś? / Preferowane jest całowanie tyłków!" oraz: "Nowa zasada w ABC / Nie wyśmiewajcie Donny'ego T."

Seth Meyers (Late Night with Seth Meyers) wyszedł naprzeciw obawom, że może być następny w kolejce do "zdjęcia z wizji" i rozpoczął swój program z ironią: - Administracja dąży do ograniczenia wolności słowa. Zupełnie bez związku z tym chcę powiedzieć, zanim zaczniemy, że zawsze podziwiałem i szanowałem Trumpa.

Dodał, że jeśli kiedyś widziano, by wypowiadał się o nim negatywnie, to z pewnością "było AI".

Istotny jest także komentarz weterana branży, Davida Lettermana, którego program "Late Show with David Letterman" przyciągał miliony widzów przez ekrany ponad 20 lat. - To jest nędza. Nie można zwalniać ludzi z powodu strachu lub próby schlebiania autorytarnej, przestępczej administracji w Gabinecie Owalnym - skomentował w czwartek podczas festiwalu Atlantic Festival, przekazuje "New York Times". - To po prostu tak nie działa - dodał. - Źle się z tym czuję, bo wszyscy widzimy, do czego to zmierza. Zarządzanie mediami nie jest dobre, jest śmieszne, absurdalne.

Jimmy Fallon w programie "The Tonight Show" przyznał, że "nie wie, co się dzieje, ale chyba nikt nie wie". Zażartował, że obudził się z setką wiadomości od ojca o treści: "Przykro mi, że odwołali twój program". Podkreślił, że zna Kimmela i jest on "porządnym, zabawnym i kochanym facetem". Wyraził też nadzieję, że wkrótce wróci na antenę.

