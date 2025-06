Kolumbia. Seria zamachów bombowych Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Do serii eksplozji doszło na południu Kolumbii, m.in. w dotkniętym dawniej zorganizowaną przestępczością mieście Cali.

Celem ataków były głównie posterunki policji.

Prezydent Kolumbii oznajmił, że szykowany jest przeciw niemu zamach stanu.

Ataki, do których doszło we wtorek miały miejsce między innymi w Cali, trzecim pod względem wielkości mieście położonym w zachodniej Kolumbii. Jak podaje BBC, burmistrz Alejandro Eder poinformował, że zdetonowano tam trzy ładunki wybuchowe, a "miasto powróciło do roku 1989, gdy było nękane przez handel narkotykami i przemoc karteli".

Seria zamachów w Kolumbii

Do eksplozji doszło również w kilku miastach w departamencie Cauca oraz Valle del Cauca. Kolumbijska policja podaje, że łącznie doszło do 20 incydentów tego dnia, a wśród nich wymienia eksplozję samochodu, ataki z użyciem broni palnej czy ładunków wybuchowych. Zginęło w sumie 7 osób, natomiast 50 zostało rannych. Według policji celem ataków były głównie służby i posterunki policji, ale również budynki działalności publicznej.

Kobieta, która przebywała w mieście Corinto, niedaleko miejsca ataku, w rozmowie z mediami relacjonowała, że początkowo pomyślała o trzęsieniu ziemi. - Nie, strzelają - odpowiedział jej mąż.

Armia podała, że posiada informacje wywiadu pozwalające połączyć te ataki z działalnością grupy Estado Mayor Central, która jest częścią FARC, czyli grupy partyzanckiej Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii - Armii Ludowej. Lokalne media również łączą ataki z działaniem frakcji FARC, Jak dotąd żadne ugrupowanie oficjalnie nie przyznało się jednak do ataku.

Prezydent Kolumbii reaguje

W reakcji na te ataki prezydent Kolumbii Gustavo Petro oskarżył w środę Stany Zjednoczone oraz "osoby ze skrajnej prawicy" o szykowanie przeciw niemu zamachu stanu. Stwierdził, że ma dowody rzekomego spisku, jednak ich nie przedstawił. Petro powtórzył w ten sposób zarzut sformułowany wcześniej przez prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, zdaniem którego sekretarz stanu USA Marco Rubio spiskuje w celu obalenia Petra, aby "oczyścić Kolumbię ze zbrojnych band".

Kolumbia jest wstrząsana falą przemocy. W ostatnią sobotę kandydat na prezydenta kraju Miguel Uribe został postrzelony w głowę i kolano, gdy przemawiał do swoich zwolenników. Jego stan zdrowia jest nadal oceniany jako krytyczny.