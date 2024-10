Niedaleko Bogoty doszło w sobotę rano do tragicznego wypadku autobusu, którym podróżowali studenci weterynarii. Pojazd przewrócił się na zakręcie. Zginęło co najmniej pięć osób, a 23 zostały ranne - podały kolumbijskie władze.

Do wypadku doszło na trasie łączącej Bogotę z oddalonym o 50 kilometrów miastem La Mesa w departamencie Cundinamarca – podał portal tygodnika "Semana".

Pięć osób zginęło, a 23 zostały ranne – potwierdził w serwisie X gubernator Cundinamarki Jorge Emilio Rey Angel. Polityk zamieścił we wpisie dwa zdjęcia z miejsca tragedii.

Rannych przewieziono do szpitali. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku mogła być usterka techniczna, ale władze prowadzą dochodzenie, by to potwierdzić – podała "Semana".