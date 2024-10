Kolejne oskarżenia po imprezach P. Diddy'ego. "Rytuał przejścia"

W poniedziałek do nowojorskiego sądu wpłynęła seria pozwów przeciwko słynnemu raperowi Seanowi "Diddy" Combsowi. Gwiazdor jest oskarżany o gwałt i molestowanie seksualne. To nie pierwsze zarzuty pod adresem rapera. Na Combsie ciążą także oskarżenia o napaść, nadużycia finansowe i wymuszenia seksualne. 54-latek zaprzeczył do tej pory wszystkim oskarżeniom cywilnym i karnym wysuwanym przeciwko niemu.

Co najmniej sześć pozwów zostało złożonych w poniedziałek w sądzie federalnym w Nowym Jorku przeciwko raperowi przez dwie kobiety i czterech mężczyzn. Obejmują one zarzuty z lat 1995-2021. Anonimowi oskarżyciele twierdzą, że niektóre z napaści miały miejsce na przyjęciach Combsa, w których uczestniczyli znani celebryci i artyści muzyczni.

Zarzuty molestowania i gwałtu

Oskarżyciel opisywał, że wpadł na Combsa, gdy ten szedł do łazienki. Jak relacjonował, zaczął rozmawiać z raperem o wejściu do branży muzycznej, po czym obaj poszli w bardziej prywatne miejsce. Oskarżyciel twierdzi, że podczas ich rozmowy Combs nagle kazał mu się rozebrać. Do pozwu dołączono zdjęcie pary razem na imprezie, na którym twarz nastolatka jest rozmazana. Według pozwu, Combs miał powiedzieć 16-latkowi, że to "rytuał przejścia" i "droga do stania się gwiazdą".