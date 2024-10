"Kolejna kostka domina wpada w ręce Putina"

"Wybory 26 października były kluczowym momentem dla kraju niegdyś chwalonego przez Zachód za demokratyczne reformy" - komentuje wybory w Gruzji brytyjski tygodnik "The Economist". Według oficjalnych wyników wygrało je rządzące od 2012 roku Gruzińskie Marzenie, oskarżane o oddalanie się od standardów demokratycznych. "Kolejna kostka domina wpada w ręce Władimira Putina" - pisze "The Economist".

Międzynarodowi obserwatorzy, w tym z OBWE , oceniają, że wybory w Gruzji cechowały się nierównymi szansami kandydatów, polaryzacją, antagonizującą retoryką, wywieraniem nacisku na wyborców i silnymi napięciami. Kolejne europejskie kraje wyrażają zaniepokojenie stwierdzonymi naruszeniami prawa w trakcie głosowania. USA i UE wzywają do wszczęcia dochodzenia w tej sprawie.

"The Economist" o wyborach w Gruzji

Brytyjski "The Economist" zauważa, że po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku Gruzińskie Marzenie wprowadziło kraj - niegdyś sojusznika Zachodu - na nieznane wody. Tygodnik przypomina, że gruziński rząd zajął neutralne stanowisko w sprawie wojny, co spotkało się z niezadowoleniem prozachodnich obywateli. Partia zaczęła zmierzać w stronę autorytaryzmu, surowo rozprawiając się z protestującymi oraz przeciwnikami politycznymi.

"Wybory 26 października były kluczowym momentem dla kraju niegdyś chwalonego przez Zachód za demokratyczne reformy. Jego proeuropejska opozycja postrzegała je jako - być może - ostatnią szansę na naprawienie szkód wyrządzonych przez obecny antyzachodni rząd i przywrócenie kraju na drogę do członkostwa w UE. Jeśli wierzyć oficjalnym wynikom, szansa ta najwyraźniej się oddaliła" - ocenia "The Economist". Jak dodaje, jeśli wierzyć oficjalnym wynikom i wygranej Gruzińskiego Marzenia, to Kreml jest bliżej swojego celu, czyli stworzenia kolejnego państwa-klienta.