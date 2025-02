Urodził się w Kijowie, studiował w Stanach Zjednoczonych, obecnie kieruje Rosyjskim Funduszem Inwestycji Bezpośrednich. Ma bliskie związki z Władimirem Putinem i uznawany jest za bezwzględnie lojalnego. Kim jest Kiriłł Dmitrijew, jeden z kluczowych uczestników rosyjskiej delegacji w Rijadzie, gdzie doszło do spotkania wysłanników Putina z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa?

Przekonali Władimira Putina

Dmitrijew urodził się w 1975 roku w Kijowie, a w latach 90. poznał swoją amerykańską rodzinę, od której dowiedział się, że można studiować w USA. Wyjechał zatem do Kalifornii, gdzie uczęszczał do college'u, a następnie rozpoczął naukę na Uniwersytecie Stanforda. Po ukończeniu studiów pracował w firmach Goldman Sachs i McKinsey, a później uzyskał tytuł MBA na Harvardzie.

W 2000 roku Dmitrijew przeprowadził się do Rosji, gdzie został między innymi szefem ds. inwestycji w Delta Private Equity, strukturze utworzonej w ramach funduszu Rosja-USA przy wsparciu ówczesnego prezydenta USA Billa Clintona.

W latach 2007-2011 kierował ukraińskim funduszem inwestycyjnym Icon Private Equity. Stał za nim głównie Wiktor Pinczuk, zięć byłego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy. Pinczuk, jak informowały wcześniej rosyjskie niezależne media, polecił Kiriłła Dmitrijewa Władimirowi Dmitrijewowi (nie są spokrewnieni), który w tamtym czasie stał na czele WEB - rosyjskiej państwowej korporacji rozwojowej. To właśnie oni przekonali ówczesnego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa i wówczas premiera Władimira Putina do utworzenia niezależnego funduszu inwestycyjnego - przypomina ukraińska sekcja BBC. Tak powstał Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich, na czele którego stanął Kiriłł Dmitrijew.

Szczepionka Sputnik V

Zadaniem Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich jest przyciąganie zagranicznych inwestycji do rosyjskiej gospodarki. W tym celu fundusz, jako współinwestor, inwestuje pieniądze w projekty i firmy, które wydają mu się obiecujące. Dmitrijew regularnie informuje o sukcesach swojej instytucji. Ostatni raz zrobił to w styczniu, na spotkaniu z Putinem - przypomina The Insider.