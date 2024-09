Kapusta pekińska zwykle sadzona jest w górzystych regionach, gdzie temperatury są niższe i rzadko kiedy przekraczają 25 stopni Celsjusza w okresie wegetacji. Jednak rosnące temperatury zagrażają uprawom tego warzywa do tego stopnia, że może nadejść czas, gdy Korea Południowa nie będzie w stanie już go uprawiać z powodu upałów - podkreślono.

- Kapusta lubi rosnąć w chłodnym klimacie i dostosowywać się do bardzo wąskiego zakresu temperatur. Optymalne temperatury wynoszą od 18 do 21 stopni Celsjusza - wyjaśnił patolog roślin Lee Young-gyu. - Mamy nadzieję, że te przewidywania się nie sprawdzą - zaznaczył.

Zagrożenie dla tradycyjnego dania Korei Południowej

Według rządowych danych powierzchnia upraw kapusty pekińskiej w zeszłym roku w Korei Południowej była o połowę mniejsza niż jeszcze 20 lat temu i wyniosła 3995 hektarów. Państwowy think tank, Administracja Rozwoju Obszarów Wiejskich, szacuje, że w ciągu najbliższych 25 lat obszar ten zmniejszy się dramatycznie do zaledwie 44 hektarów, a do 2090 roku zupełnie zniknie. Będą za to odpowiadać właśnie wysokie temperatury i dłuższe lato, ale i niedające się przewidzieć ulewy i inwazje szkodników, które są coraz trudniejsze do kontrolowania.