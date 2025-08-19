To jeden z ulubionych polityków Trumpa w Europie. Kim jest Alexander Stubb?

Prezydent Finlandii Alexander Stubb pojawił się w Białym Domu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podczas poniedziałkowego spotkania dotyczącego zakończenia rosyjskiej agresji w Ukrainie prezydent Donald Trump postanowił przedstawić każdego z gości. Momentami robił to w dość osobliwy sposób. I tak okazało się, że prezydenta Francji Emmanuela Macrona "lubił od pierwszego dnia, a teraz lubi go nawet bardziej", podoba mu się również opalenizna kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Prezydenta Finlandii Alexandra Stubba, choć początkowo miał problem ze zlokalizowaniem go przy stole, przywitał nad wyraz serdecznie twierdząc, że "wygląda lepiej niż kiedykolwiek wcześniej". - Wykonałeś świetną robotę i chcieliśmy Cię tu mieć, bo jesteś kimś, kogo wszyscy szanujemy. Mamy dużo do roboty z tym sukcesem, potencjalnym sukcesem. Bardzo dziękuję, że jesteś tutaj z nami - mówił Trump, dodając, że fiński przywódca jest "młodym i potężnym człowiekiem". - Przekażę żonie pańskie uwagi, jeśli mogę. Dziękuję bardzo, panie prezydencie - odpowiadał ze śmiechem prezydent Finlandii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Co warto wiedzieć po rozmowach w Białym Domu

Koledzy od golfa

Choć politycy poznali się zaledwie kilka miesięcy temu, Donald Trump darzy Alexandra Stubba szczególną sympatią. Wszystko dzięki wspólnemu zamiłowaniu do golfa.

Ich pierwsze spotkanie zaaranżował senator Lindsey Graham. Zapoznał ich w należącym do Trumpa klubie golfowym. Obaj szybko się zaprzyjaźnili. Stubb wspomniał potem w rozmowie z "The Wall Street Journal", że kiedy w młodości trenował w nadziei, że zostanie zawodowym golfistą, ojciec powtarzał mu, że umiejętności przydadzą się nawet jeśli nie zrobi kariery. - Myślałem, że w ten sposób chce mi powiedzieć, że nigdy nie będę wystarczająco dobry. Kiedy grałem z Trumpem, wysłał mi wiadomość: "a nie mówiłem" - dodał fiński prezydent.

Po pierwszej wspólnej grze i lunchu Stubb zaczął utrzymać z Trumpem regularny kontakt. I nie dotyczył on już tylko sportu. Prezydent USA miał później pytać go o opinię na temat Władimira Putina i radzić się w kwestiach polityki międzynarodowej. Kontakty obu miały stać się na tyle częste, że wśród fińskich dyplomatów zaczęto żartować, że to prezydent informuje teraz swoich urzędników o tym, co dzieje się w Waszyngtonie, a nie na odwrót.

Alexander Stubb – kim jest?

Alexander Stubb urodził się w 1968 roku w Helsinkach. Wychowywał się w dwujęzycznej rodzinie. Z matką i bratem rozmawiał po fińsku, ale z ojcem (wywodzącym się ze szwedzkiej mniejszości) po szwedzku. Ten ostatni zawodowo związany był z hokejem na lodzie. Matka zajmowała się domem. Pod koniec lat 70. zachorowała na epilepsję. Jej pierwszy atak Stubb opisywał później w biografii jako "najbardziej traumatyczne wydarzenie jego młodości".

Wspominając czasy szkolne polityk powiedział kiedyś, że ani w podstawówce, ani później w gimnazjum i liceum nie uczył się zbyt dobrze - opisuje dziennik "Ilta-Sanomat". Po odbyciu służby wojskowej Stubbowi udało się zdobyć stypendium sportowe i rozpoczął naukę w USA - na Furman University w Karolinie Południowej. Jak zdradził temu samemu dziennikowi jego brat, to właśnie tam "nastąpiło akademickie przebudzenie" przyszłego polityka. - Był absolutnie zachwycony naukami politycznymi – dodaje Nicolas Stubb. Studia w USA Stubb ukończył w 1993 roku. Kształcił się jeszcze później na Sorbonie i w Kolegium Europejskim w Brugii. Pod koniec lat 90. został doktorem London School of Economics, prestiżowej brytyjskiej uczelni ekonomicznej. Pracował później dla fińskiego MSZ i tamtejszej Akademii Nauk.

Alexander Stubb Źródło: KIMMO BRANDT/EPA/PAP

Karierę polityczną rozpoczął w 2004 roku, kiedy został posłem Parlamentu Europejskiego. W późniejszym czasie piastował jeszcze stanowiska: ministra spraw zagranicznych, ministra do spraw europejskich i handlu zagranicznego oraz ministra finansów. Przez dwa lata stał na czele fińskiego rządu. Był też liderem Partii Koalicji Narodowej.

W 2017 roku postanowił zmienić ścieżkę kariery i objął stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego. Obiecywał, że do krajowej polityki już nie wróci. Starał się później o nominację na kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, ale bezskutecznie. W 2020 roku został dyrektorem School of Transnational Governance w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim.

Inwazja na Ukrainę i powrót do polityki

Jesienią 2023 roku ogłosił, że będzie ubiegał się o prezydenturę. Jak tłumaczył, choć planował trzymać się z dala od polityki, inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła jego zdanie. Wojna i związane z nią zawirowania w polityce międzynarodowej miały sprawić, że nie był w stanie odmówić premierowi Petteriemu Orpo, który poprosił go o kandydowanie.

W kampanii mocno podkreślał znaczenie prezydenta jako głównodowodzącego sił zbrojnych i jego możliwość wpływu na relacje z innymi państwami. Deklarował chęć współpracy w ramach UE i NATO oraz zapowiadał twardą politykę wobec Rosji. Powtarzał, że chce być "czynnikiem jednoczącym" kraj. Wygrał z przewagą ponad trzech punktów procentowych.

Prywatnie Stubb jest mężem prawniczki Suzanne Innes-Stubb. Para ma dwójkę dorosłych już dzieci - córkę Emilię i syna Olivera. W wolnym czasie prezydent chętnie uprawia sport. W przeszłości grał w hokeja na lodzie, piłkę nożna i ręczną oraz - oczywiście - golfa. Obecnie pasjonuje się kolarstwem, pływaniem, bieganiem i narciarstwem. Regularnie startuje w triathlonach.