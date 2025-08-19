Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

To jeden z ulubionych polityków Trumpa w Europie. Kim jest Alexander Stubb?

|
pap_20250426_0G4
Prezydent Finlandii Alexander Stubb pojawił się w Białym Domu
Źródło: Reuters
Wśród liderów europejskich wspierających Wołodymyra Zełenskiego na poniedziałkowym spotkaniu w Białym Domu zjawił się prezydent nieco ponad 5,5-milionowej Finlandii. Kim jest Alexander Stubb? Z Donaldem Trumpem zna się zaledwie od kilku miesięcy, jednak ten darzy go szczególną sympatią. Dlaczego?

Podczas poniedziałkowego spotkania dotyczącego zakończenia rosyjskiej agresji w Ukrainie prezydent Donald Trump postanowił przedstawić każdego z gości. Momentami robił to w dość osobliwy sposób. I tak okazało się, że prezydenta Francji Emmanuela Macrona "lubił od pierwszego dnia, a teraz lubi go nawet bardziej", podoba mu się również opalenizna kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Prezydenta Finlandii Alexandra Stubba, choć początkowo miał problem ze zlokalizowaniem go przy stole, przywitał nad wyraz serdecznie twierdząc, że "wygląda lepiej niż kiedykolwiek wcześniej". - Wykonałeś świetną robotę i chcieliśmy Cię tu mieć, bo jesteś kimś, kogo wszyscy szanujemy. Mamy dużo do roboty z tym sukcesem, potencjalnym sukcesem. Bardzo dziękuję, że jesteś tutaj z nami - mówił Trump, dodając, że fiński przywódca jest "młodym i potężnym człowiekiem". - Przekażę żonie pańskie uwagi, jeśli mogę. Dziękuję bardzo, panie prezydencie - odpowiadał ze śmiechem prezydent Finlandii.

Co warto wiedzieć po rozmowach w Białym Domu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co warto wiedzieć po rozmowach w Białym Domu

Koledzy od golfa

Choć politycy poznali się zaledwie kilka miesięcy temu, Donald Trump darzy Alexandra Stubba szczególną sympatią. Wszystko dzięki wspólnemu zamiłowaniu do golfa.

Ich pierwsze spotkanie zaaranżował senator Lindsey Graham. Zapoznał ich w należącym do Trumpa klubie golfowym. Obaj szybko się zaprzyjaźnili. Stubb wspomniał potem w rozmowie z "The Wall Street Journal", że kiedy w młodości trenował w nadziei, że zostanie zawodowym golfistą, ojciec powtarzał mu, że umiejętności przydadzą się nawet jeśli nie zrobi kariery. - Myślałem, że w ten sposób chce mi powiedzieć, że nigdy nie będę wystarczająco dobry. Kiedy grałem z Trumpem, wysłał mi wiadomość: "a nie mówiłem" - dodał fiński prezydent.

Po pierwszej wspólnej grze i lunchu Stubb zaczął utrzymać z Trumpem regularny kontakt. I nie dotyczył on już tylko sportu. Prezydent USA miał później pytać go o opinię na temat Władimira Putina i radzić się w kwestiach polityki międzynarodowej. Kontakty obu miały stać się na tyle częste, że wśród fińskich dyplomatów zaczęto żartować, że to prezydent informuje teraz swoich urzędników o tym, co dzieje się w Waszyngtonie, a nie na odwrót.

Alexander Stubb – kim jest?

Alexander Stubb urodził się w 1968 roku w Helsinkach. Wychowywał się w dwujęzycznej rodzinie. Z matką i bratem rozmawiał po fińsku, ale z ojcem (wywodzącym się ze szwedzkiej mniejszości) po szwedzku. Ten ostatni zawodowo związany był z hokejem na lodzie. Matka zajmowała się domem. Pod koniec lat 70. zachorowała na epilepsję. Jej pierwszy atak Stubb opisywał później w biografii jako "najbardziej traumatyczne wydarzenie jego młodości".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Tak" dla gwarancji, "ale" w sprawie rozejmu

"Tak" dla gwarancji, "ale" w sprawie rozejmu

Zełenski o "najlepszym spotkaniu". Ujawnia ustalenia

Zełenski o "najlepszym spotkaniu". Ujawnia ustalenia

Wspominając czasy szkolne polityk powiedział kiedyś, że ani w podstawówce, ani później w gimnazjum i liceum nie uczył się zbyt dobrze - opisuje dziennik "Ilta-Sanomat". Po odbyciu służby wojskowej Stubbowi udało się zdobyć stypendium sportowe i rozpoczął naukę w USA - na Furman University w Karolinie Południowej. Jak zdradził temu samemu dziennikowi jego brat, to właśnie tam "nastąpiło akademickie przebudzenie" przyszłego polityka. - Był absolutnie zachwycony naukami politycznymi – dodaje Nicolas Stubb. Studia w USA Stubb ukończył w 1993 roku. Kształcił się jeszcze później na Sorbonie i w Kolegium Europejskim w Brugii. Pod koniec lat 90. został doktorem London School of Economics, prestiżowej brytyjskiej uczelni ekonomicznej. Pracował później dla fińskiego MSZ i tamtejszej Akademii Nauk.

Alexander Stubb
Alexander Stubb
Źródło: KIMMO BRANDT/EPA/PAP

Karierę polityczną rozpoczął w 2004 roku, kiedy został posłem Parlamentu Europejskiego. W późniejszym czasie piastował jeszcze stanowiska: ministra spraw zagranicznych, ministra do spraw europejskich i handlu zagranicznego oraz ministra finansów. Przez dwa lata stał na czele fińskiego rządu. Był też liderem Partii Koalicji Narodowej.

W 2017 roku postanowił zmienić ścieżkę kariery i objął stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego. Obiecywał, że do krajowej polityki już nie wróci. Starał się później o nominację na kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, ale bezskutecznie. W 2020 roku został dyrektorem School of Transnational Governance w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Dwa istotne rezultaty", "poczucie jedności". Europejscy liderzy po rozmowach

"Dwa istotne rezultaty", "poczucie jedności". Europejscy liderzy po rozmowach

Premier będzie rozmawiał z koalicją chętnych. O spotkaniu w Waszyngtonie

Premier będzie rozmawiał z koalicją chętnych. O spotkaniu w Waszyngtonie

Polska

Inwazja na Ukrainę i powrót do polityki

Jesienią 2023 roku ogłosił, że będzie ubiegał się o prezydenturę. Jak tłumaczył, choć planował trzymać się z dala od polityki, inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła jego zdanie. Wojna i związane z nią zawirowania w polityce międzynarodowej miały sprawić, że nie był w stanie odmówić premierowi Petteriemu Orpo, który poprosił go o kandydowanie.

W kampanii mocno podkreślał znaczenie prezydenta jako głównodowodzącego sił zbrojnych i jego możliwość wpływu na relacje z innymi państwami. Deklarował chęć współpracy w ramach UE i NATO oraz zapowiadał twardą politykę wobec Rosji. Powtarzał, że chce być "czynnikiem jednoczącym" kraj. Wygrał z przewagą ponad trzech punktów procentowych.

Prywatnie Stubb jest mężem prawniczki Suzanne Innes-Stubb. Para ma dwójkę dorosłych już dzieci - córkę Emilię i syna Olivera. W wolnym czasie prezydent chętnie uprawia sport. W przeszłości grał w hokeja na lodzie, piłkę nożna i ręczną oraz - oczywiście - golfa. Obecnie pasjonuje się kolarstwem, pływaniem, bieganiem i narciarstwem. Regularnie startuje w triathlonach.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Julia Wiśniewska//am

Źródło: Ilta-Sanomat, Iltalehti, Politico, Wall Street Journal, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Michael Kappeler/PAP

Udostępnij:
TAGI:
FinlandiaUSADonald TrumpWojna w UkrainieWaszyngton
Julia Wiśniewska
Julia Wiśniewska
Czytaj także:
rzymm turysci wlochy shutterstock_2569314499
"Nie pozwól, żeby twoją jedyną pamiątką był mandat". Apel ambasady
BIZNES
imageTitle
Świątek nową liderką rankingu? Możliwe i to wkrótce
EUROSPORT
Miasto wystawia samochody na sprzedaż
Urząd wystawił na sprzedaż samochody. Nie brakuje uznanych marek
Łódź
Pijana chciała kontynuować jazdę samochodem bez kół. Zatrzymał ją policjant po służbie
Pijana wjechała na chodnik i straciła dwie opony. Chciała jechać dalej
Trójmiasto
sklejka 1
Kuba usłyszał "nie będę pływać z tym czymś". Magdę przezwano "grzybem". Jak wygląda życie z łuszczycą?
Zuzanna Kuffel
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym (18.08.2025)
"Nauczył się tego". Ekspertka mowy ciała o Zełenskim
Władysław Kosiniak-Kamysz
Posiedzenie rządu bez Tuska. "Dynamika przyspieszyła"
Polska
"Zdjęcie, które przejdzie do historii"? Tak, wpływu rosyjskiej propagandy w sieci
FAŁSZ"Zdjęcie, które przejdzie do historii"? Tak, siły rosyjskiej propagandy
Renata Gluza
Emmanuel Macron
Gdzie mogłaby się odbyć rozmowa Zełenskiego i Putina? Macron ma pomysł
Sinice w Bałtyku
Zamknięte kąpieliska nad Bałtykiem
Trójmiasto
imageTitle
"Dodał trochę śniegu". Oszustwo zamiast miejsca w historii?
EUROSPORT
Ashton Kutcher
Soho House opuszcza giełdę. Kutcher ma być w zarządzie
BIZNES
Remont przejdzie fragment ulicy Modlińskiej
Zaoszczędzili na remontach, nadwyżkę chcą wydać na kolejne
WARSZAWA
W Płotach zburzono pomnik polsko-radzieckiego braterstwa broni
Zburzyli pomnik polsko-radzieckiego braterstwa broni
Szczecin
Strażacy poszukują zaginionych osób w mieście Bayannur w Mongolii Wewnętrznej
Liczba ofiar powodzi rośnie, a deszcz nie przestaje padać
METEO
Karol Nawrocki
Miał negocjować "przy wszystkich stołach". Przy najważniejszym go zabrakło
Polska
Tym razem udało się uratować wszystkie tonące osoby
Weszli do morza z opiekunem, zaczęli tonąć. "Te dzieciaki uratował cud"
Trójmiasto
fabryka intel Ocotillo Chandler Arizona USA - Around the World Photos shutterstock_2188140625
Wielki bank inwestuje w giganta. Akcje w górę
BIZNES
Ciągnik siodłowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo
Pękła opona, ciężarówka uderzyła w drzewo
Opole
Georgette Mosbacher
Bez Nawrockiego w Białym Domu. Mosbacher: to prawdopodobnie wina Polski
Polska
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Zginęły cztery osoby, kierowca miał dożywotni zakaz prowadzenia. Nowe informacje
WARSZAWA
imageTitle
Błyskawiczne odpadnięcie. US Open bez Kawy
EUROSPORT
Uwaga na smog
Miał być eko, może być "kopciuchem". Wstrzymują dofinansowania
BIZNES
Za długie czekanie w kolejce zaatakował lekarza
"Zdenerwował się, że musi czekać". Zaatakował lekarza
Wrocław
Maria Królska w stołówce uniwersyteckiej Jowita. W branży gastronomicznej pracuje od 1967 roku!
Ostatni żurek u Królskich. Rodzinny biznes znika po pół wieku
Paweł Łabęda
imageTitle
Świątek błyskawicznie wraca na kort
EUROSPORT
imageTitle
Portugalczycy chcą z Polaka zrobić kapitana
EUROSPORT
Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Tuskiem
"Nie było żadnego zgłaszania obecności". Sikorski odpowiada
Polska
Nietypowy znak w Tatrach
W Tatrach chcą rozwiązać śmierdzący problem
Kraków
Zderzenie z lawetą w miejscowości Grochowe
Pijany uciekał lawetą, wymusił pierwszeństwo. Troje nastolatków nie żyje
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica