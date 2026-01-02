Dyktator o "niezwyciężonym sojuszu" z Rosją

Żołnierze, którzy walczyli w Ukrainie, otrzymali oznaczenia od Kim Dzong Una (23.08.2025) Źródło: Reuters

Kim Dzong Un pochwalił żołnierzy północnokoreańskich walczących "na obcej ziemi", pogratulował im "heroicznej obrony honoru kraju" i zaapelował o odwagę w walce o "bratni naród rosyjski" - relacjonowały w czwartek północnokoreańskie media państwowe.

Dyktator dał też do zrozumienia, że w nadchodzącym roku przewidziane są dalsze misje wojskowe za granicą, chwaląc żołnierzy za ich przyszłe "niezwykłe czyny na zagranicznych polach walki".

Żołnierze Pjongajngu w szeregach Rosjan

Według służb wywiadowczych Korei Południowej i krajów zachodnich Pjongjang wysłał kilka tysięcy żołnierzy, by wesprzeć Rosję w wojnie przeciw Ukrainie.

Władze w Seulu szacują, że co najmniej 600 z nich zginęło, a kilka tysięcy odniosło obrażenia.

Według południowokoreańskiego wywiadu żołnierzom z Korei Północnej nakazano, by zabijali się zamiast dać się wziąć w ukraińską niewolę.

