"Żaden pocisk manewrujący nie pokona narodu, który ma skrzydła". Nowy Rok w Kijowie i przesłanie Zełenskiego

Zełenski: żaden pocisk manewrujący nie pokona narodu, który ma skrzydła

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował na X i Facebooku wpis, w którym napisał, że "dzisiaj zwraca się do wszystkich, którzy cenią Ukrainę, miłują swoje państwo i z miłością nazywają je "swoim". "Do tych, którzy nie wyobrażają sobie siebie bez Ukrainy, bez względu na to, gdzie się znajdują. Do wszystkich, którzy walczą o nią – tak wytrwale i tak odważnie – od ponad 1000 dni" - napisał.