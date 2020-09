Amerykanka pracująca dla ambasady w Kijowie znaleziona w parku. Nie żyje

Amerykańska ambasada w Kijowie przekazała, że współpracuje z ukraińskimi śledczymi w celu wyjaśnienia śmierci jednej ze swoich pracownic. Nieprzytomną kobietę z urazami głowy znaleziono przy torach kolejowych w stolicy Ukrainy. Zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Śmierć pracownicy amerykańskiej ambasady w Kijowie

"Mógł to być też nieszczęśliwy wypadek"

Dyrektor komunikacji MSW Ukrainy Artem Szewczenko potwierdził na Facebooku, że kobieta była obywatelką USA. Jak dodał, policja posiada informacje o jednym podejrzanym i poszukuje go. "Ale mógł to być też nieszczęśliwy wypadek" - oznajmił, podkreślając, że do zdarzenia mogło dojść, kiedy kobieta uprawiała jogging. Miała na sobie strój sportowy, a w uszach słuchawki. Według Szewczenki jej ciało znaleziono przy torach. "Śmierć takich nieostrożnych pieszych wskutek potrącenia przez pociąg nie jest rzadkością na kolei" - oznajmił.