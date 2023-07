Nie żyje "najsłynniejszy haker na świecie". Kevin Mitnick miał 59 lat

czytaj dalej

Amerykańsko-izraelskie relacje od lat mają specjalny status. Izrael od dekad jest uznawany za jedyną prozachodnią demokracje w regionie i partnera Amerykanów w walce z terroryzmem. Jednak zaufanie do sojusznika jest teraz wystawione na próbę. Reforma sądownictwa proponowana przez rząd Netanjahu uderza w wartości demokratyczne, czyli to, co oba państwa dotąd tak mocno łączyło.