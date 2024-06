Prokuratura Generalna Kazachstanu poinformował w sobotę, że jeden z podejrzanych o próbę zabójstwa opozycyjnego dziennikarza Ajdosa Sadykowa, do której doszło we wtorek, 18 czerwca w Kijowie, został zatrzymany na terenie kraju. Mężczyzna miał sam zgłosić się do organów ścigania. "21 czerwca A. Żakanbajew dobrowolnie zgłosił się do organów spraw wewnętrznych Republiki Kazachstanu, gdzie został przesłuchany. (...) Tego samego dnia został zatrzymany pod zarzutem popełnienia tego przestępstwa (próby zabójstwa - red.)" - powiadomiła w sobotnim oświadczeniu Prokuratura Generalna Kazachstanu.