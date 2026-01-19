Zderzenie dwóch pociągów w Hiszpanii. Nagranie z drona Źródło: Reuters

W niedzielę wieczorem dwa pociągi dużych prędkości zderzyły się i wykoleiły w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji na południu Hiszpanii. Najnowsze informacje mówią o co najmniej 21 ofiarach śmiertelnych i 75 osobach rannych, które przewieziono do szpitali. 15 z nich znajduje się w stanie krytycznym. Szef regionalnego resortu zdrowia Antonio Sanz ostrzegł, że sytuacja jest bardzo poważna, a liczba ofiar może wzrosnąć.

W nocy z niedzieli na poniedziałek premier Donald Tusk złożył kondolencje rodzinom ofiar. "Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar. Polska wspiera naród hiszpański w tych trudnych chwilach" - napisał.

Mis más sinceras condolencias a las familias afectadas. Polonia está con el pueblo español en estos momentos tan dificiles. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 19, 2026 Rozwiń Donald Tusk złożył kondolencje rodzinom ofiar zderzenia pociągów w Hiszpanii Źródło: X

Katastrofa w Hiszpanii

Pociągiem przewoźnika Iryo podróżowało z Malagi do Madrytu 317 osób. Ostatnie wagony pociągu wypadły z szyn w Adamuz w prowincji Kordoba, wjeżdżając na sąsiedni tor, po którym jechał z Madrytu do Huelvy inny pociąg, należący do przewoźnika Renfe - i który w rezultacie również się wykoleił.

Minister transportu Oscar Puente przekazał, że przyczyny wypadku wciąż są badane i jest to "trudne do wyjaśnienia".

