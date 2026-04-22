Świat "Kładą się spać głodni, umierają z powodu chorób i urazów" Adam Styczek |

Zawieszenie broni w Strefie Gazy nie przełożyło się na realną ochronę najmłodszych Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Czternastoletni Fadel przed wojną niemal każdą wolną chwilę spędzał na boisku. Z grą w piłkę wiązał swoją przyszłość. Był wiernym kibicem Barcelony. Chłopiec w ataku izraelskiego drona stracił obie nogi.

- Mój syn się zmienił: stał się wycofany, izoluje się - powiedziała matka nastolatka Najwa Al-Naji. - Nie chce się z nikim widywać, nie rozmawia z przyjaciółmi, większość czasu spędza sam. Chciałabym, żeby Fadel otrzymał protezy, by mógł wrócić do dawnego życia - dodała.

Fadel jest jedną z około pięciu tysięcy osób, które straciły kończyny w czasie wojny. Izrael ogranicza dostawy materiałów takich jak gips, twierdząc, że mógłby on zostać wykorzystany przez Hamas. Potrzeby mieszkańców Strefy Gazy są tak ogromne, że placówki medyczne próbują wykorzystać stare protezy pozyskane od poległych na wojnie. Mimo ryzyka infekcji lekarze tworzą też prowizoryczne protezy z plastikowych rurek i drewnianych desek.

Trudna sytuacja dzieci w Strefie Gazy Źródło: HAITHAM IMAD/PAP/EPA

- Gips to główny materiał używany do produkcji protez w Strefie Gazy. W tej chwili korzystamy z rezerw. Zapasy skończą nam się za trzy-cztery miesiące - przekazał Ahmed Musa z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

Od podpisania porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem minęło ponad sześć miesięcy. Tylko na papierze pozostaje druga faza planu pokojowego Donalda Trumpa - zakłada ona między innymi rozbrojenie Hamasu i odbudowę Strefy Gazy.

"Palestyńczycy wciąż doświadczają tego samego: kładą się spać głodni w zalanych namiotach, stoją w długich kolejkach po czystą wodę i umierają z powodu chorób i urazów, nie mając dostępu do opieki zdrowotnej ani podstawowych środków medycznych" - oświadczył Abby Maxman z międzynarodowej organizacji humanitarnej Oxfam.

Odbudowa Strefy Gazy będzie kosztować co najmniej 71 miliardów dolarów

Według raportu przygotowanego przez ONZ, Bank Światowy i Unię Europejską zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 371 tysięcy domów, nie działa ponad połowa szpitali. Gospodarka w Strefie Gazy skurczyła się o 84 procent. - Szacuje się, że odbudowa Strefy Gazy będzie kosztować co najmniej 71 miliardów dolarów - powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

The two-state solution remains the most viable path to a Middle East without war.



Europe is the biggest supporter of the Palestinian people. Our meeting today focused on the next steps to support Gaza and the West Bank.



My press remarks with @PalestinePMO and @EspenBarthEide ↓ pic.twitter.com/FJBkug7nsy — Kaja Kallas (@kajakallas) April 20, 2026 Rozwiń Źródło: X

Konflikt miał poważny i nieproporcjonalny wpływ na kobiety i dziewczęta, pogłębiając istniejące już nierówności płciowe. ONZ twierdzi, że prawie milion kobiet i dziewcząt zostało przesiedlonych, przy czym wiele z nich w trakcie trwania wojny musiało uciekać średnio cztery razy. Ponad 40 procent ciężarnych i karmiących piersią cierpi na poważne niedożywienie.

- Brakuje większości usług, w tym tych związanych ze zdrowiem i prawami seksualnymi oraz reprodukcyjnymi. Kobiety nie mają dostępu do podpasek i innych podstawowych środków higienicznych - zwróciła uwagę Sofia Calltorp z ONZ. - Kiedy byłam w listopadzie w Strefie Gazy, spotkałam dwie kobiety, które musiały rodzić na ulicy, ponieważ nie było transportu, by mogły dotrzeć do jakiegokolwiek funkcjonującego szpitala - dodała.

Według ONZ ponad 16 tysięcy kobiet straciło mężów, a co siódme gospodarstwo domowe jest obecnie prowadzone przez kobietę. Wdowy, które stały się jedynymi żywicielami rodziny, szukają sposobów by zarobić na chleb dla swoich dzieci. - To wyczerpująca praca, ale kto nas nakarmi? Kto da nam wodę? Bez tej maszyny nie dałabym rady - przyznała mieszkanka Strefy Gazy, Naghain Bin Issa, zajmująca się krawiectwem.

Zawieszenie broni nie przełożyło się na realną ochronę najmłodszych

Ponad 58 tysięcy dzieci straciło jednego lub oboje rodziców, dlatego nastolatki coraz częściej przejmują role dorosłych.

"Prawie wszystkie dzieci wymagają wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego. 728 tysięcy dzieci od ponad dwóch lat nie było w szkole" - wynika z raportu "Strefa Gazy. Szybka ocena zniszczeń i potrzeb" przygotowanego na zlecenie Banku Światowego, Unii Europejskiej i ONZ.

Setki tysięcy dzieci od ponad dwóch lat nie były w szkole Źródło: HAITHAM IMAD/PAP/EPA

Porozumienie o zawieszeniu broni nie przełożyło się na realną ochronę najmłodszych. Od października w Izraelskich ostrzałach życie straciło ponad 180 dzieci. Według kontrolowanego przez Hamas ministerstwa Strefy Gazy od października życie straciło ponad 750 Palestyńczyków.

