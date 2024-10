Po blisko trzydziestu latach spędzonych w celi śmierci w Teksasie Garcia White otrzymał we wtorek śmiertelny zastrzyk. Mężczyzna został skazany za pięć zabójstw. W ostatnim słowie przed egzekucją przeprosił i zaśpiewał piosenkę - relacjonują media.

Garcia White otrzymał śmiertelny zastrzyk w więzieniu w Huntsville we wtorek wieczorem. - Przepraszam za cały ból, który komukolwiek wyrządziłem - powiedział cytowany przez media skazany tuż przed egzekucją. - Proszę was tylko, żebyście odnaleźli pocieszenie i ukojenie w waszych sercach - dodał. Następnie 61-latek zaśpiewał utwór "I Trust in God" (ufam Bogu), wynika z oświadczenia Departamentu Wymiaru Sprawiedliwości stanu Teksas.

Skazany za pięć zabójstw

Garcia White został skazany na karę śmierci za pięć zabójstw, których dopuścił się w latach 1989-1995. Wśród jego ofiar był między innymi Hai Pham, pracujący jako sprzedawca w sklepie spożywczym oraz dwie 16-letnie bliźniaczki Annette i Bernette Edwards, zamordowane w swoim mieszkaniu w Houston w 1989 roku - przypomina "The Texas Tribune". - To rodzaj sprawy, w przypadku której kara śmierci jest adekwatna do winy - powiedział kilka dni wcześniej Joshua Reiss z biura prokuratora hrabstwa Harris.

"White spędził w celi śmierci trzy dekady, bezskutecznie składając apelacje w sądzie stanowym i federalnym. Jego ostatnia apelacja do sądu Apelacyjnego Piątego Okręgu została odrzucona w niedzielę, a Sąd Najwyższy USA odrzucił jego wniosek o wstrzymanie egzekucji we wtorek wieczorem" - podał teksański portal po egzekucji.

Garcia White Texas Department of Criminal Justice/EastNews

Kara śmierci w USA. Szósta egzekucja w 11 dni

Jak przekazał w środę "Guardian", White był szóstą osobą straconą w USA w ciągu ostatnich 11 dni. Według Death Penalty Information Center, organizacji badającej przypadki kary śmierci w Stanach Zjednoczonych, w tym roku w kraju przeprowadzono już łącznie 19 egzekucji w stanach Alabama, Teksas, Georgia, Oklahoma, Missouri, Utah, Floryda i Karolina Południowa.

Kara śmierci w USA PAP/DPA

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: The Independent, The Texas Tribune, The Guardian, deathpenaltyinfo.org