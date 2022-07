Chce "pojednać się z Bogiem". Skazaniec prosi o odroczenie egzekucji, aby móc oddać nerkę

Dwa tygodnie przez planowaną egzekucją jego prawnicy, Thea Posel i Raoul Schonemann, wysłali jednak do gubernatora Teksasu Grega Abbotta wniosek o odroczenie egzekucji o miesiąc. Jak argumentowali, odroczenie to ma umożliwić skazanemu zostanie dawcą "dla kogoś, kto pilnie potrzebuje przeszczepu nerki".

Do dokumentu dołączyli opinię Michaela Zoosmana, żydowskiego duchownego, który korespondował z więźniem. "Nie mam wątpliwości, że pragnienie Ramiro, by zostać altruistycznym dawcą nerki, nie jest podejmowaną w ostatniej chwili próbą zatrzymania lub opóźnienia egzekucji. Wierzę, że jest to coś, co Ramiro chce zrobić, aby pomóc swojej duszy pojednać się z Bogiem" - ocenił Zoosman.