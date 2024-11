W czwartkowe popołudnie w stanie Alabama stracono Careya Dale Graysona, skazanego za zabójstwo autostopowiczki w 1994 roku. Jak podkreślają amerykańskie media, był on trzecią jak dotąd osobą, w stosunku do której karę śmierci wykonano poprzez uduszenie azotem.

Egzekucję wykonano w zakładzie karnym im. Williama C. Holmana w Atmore w Alabamie. O godzinie 18.33 czasu lokalnego w czwartek stwierdzono śmierć skazanego. Po raz trzeci w tym roku stan zastosował do wykonania kary śmierci uduszenie azotem, zamiast podania skazanemu zastrzyku. Jak pisze CNN, metoda ta polega na umieszczeniu specjalnej maski gazowej na twarzy osoby i zastąpienia powietrza czystym azotem, powodując w ten sposób śmierć z powodu braku tlenu. Stacja informuje, że egzekucja została przeprowadzona kilka godzin po tym, jak Sąd Najwyższy USA odrzucił wniosek Graysona o wstrzymanie wykonania wyroku.

"USA Today" pisze, że w ostatnim słowie skazany za brutalne morderstwo nie przemówił do rodziny ofiar czy do swoich bliskich - co jest powszechne przed wykonaniem wyroku - a przeklął i pokazał środkowy palec.