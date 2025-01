Kara za brutalny gwałt i morderstwo. "Nie uważam tego za najrzadsze z rzadkich przestępstw"

Indyjski sąd skazał w poniedziałek na dożywocie wolontariusza policji oskarżonego o gwałt i morderstwo 31-letniej lekarki w państwowym szpitalu w Kalkucie. Sąd odrzucił żądania wymierzenia kary śmierci mężczyźnie, twierdząc, że nie było to wcale "najrzadsze z rzadkich" przestępstw.

31-letnia lekarka na stażu została brutalnie zgwałcona i zamordowana 9 sierpnia ubiegłego roku w państwowym szpitalu przy uczelni medycznej w Kalkucie. W związku z tym, że na terenie obiektu, w którym pracowała, nie było pokojów do odpoczynku dla lekarzy, kobieta położyła się spać na dywanie w sali wykładowej po 36-godzinnym dyżurze - relacjonowali jej współpracownicy.

Zbrodnia wywołała ogólnokrajowe oburzenie brakiem bezpieczeństwa kobiet w Indiach . Część lekarzy nie pracowała przez kilka tygodni i w tym czasie protestowała, domagając się sprawiedliwości dla zamordowanej lekarki, ale także zapewnienia lepszego bezpieczeństwa w szpitalach publicznych. Dyrektor uczelni medycznej, gdzie doszło do zbrodni, zrezygnował ze stanowiska.

Sędzia Anirban Das nie zgodził się z taką oceną. W poniedziałek podczas ogłaszania wyroku powiedział, że po rozważeniu wszystkich dowodów i okoliczności doszedł do wniosku, że nie jest to "najrzadsze z rzadkich przestępstw" i skazał sprawcę na dożywotnie pozbawienie wolności. Jak podaje Reuters, sędzia argumentował, że dożywocie "oznacza karę pozbawienia wolności do śmierci".