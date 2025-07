Kanał Panamski pozostanie "chiński"? Zaskakujące doniesienia

Kanał Panamski. Nagranie z 2 grudnia 2024 roku Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Donald Trump na początku roku zarzucił Chinom, że przejęły kontrolę nad Kanałem Panamskim.

Kontrolę nad dwoma portami próbuje przejąć amerykańska spółka, jednak Chiny mają blokować transakcję.

Kanał Panamski ma duże znaczenie dla Stanów Zjednoczonych, dając najkrótsze morskie połączenie pomiędzy ich zachodnim i wschodnim wybrzeżem.

Rząd Chin grozi zablokowaniem umowy, która przeniosłaby własność kilkudziesięciu portów morskich na zachodnich inwestorów, jeśli największa państwowa chińska firma żeglugowa COSCO nie otrzyma w nich udziałów - podał w nocy z czwartku na piątek dziennik "Wall Street Journal". Plan sprzedaży portów miał rozgniewać chińskie władze.

Obecnie tych 40 portów, wśród nich dwa znajdujące się u obu wejść do Kanału Panamskiego, należą do CK Hutchison Holdings, która jest prywatną spółką hongkońskiego miliardera Li Ka-shinga, jednego z najbogatszych ludzi na świecie. W ramach proponowanej umowy, uzgodnionej wstępnie w marcu i opiewającej na prawie 23 mld dolarów, porty te miałby kupić amerykański koncern BlackRock oraz międzynarodowy Mediterranean Shipping Company (MSC) z siedzibą w Genewie.

Donald Trump "odzyskuje" Kanał Panamski

Proponowaną sprzedaż portów przez hongkoński konglomerat CK Hutchinson wiązano z presją prezydenta USA Donalda Trumpa, który zarzucał Chinom, że przejęły kontrolę nad tym ważnym dla gospodarki i bezpieczeństwa USA Kanałem. Według źródeł "WSJ" Pekin nie godzi się jednak na tę transakcję i nakazał państwowym chińskim spółkom zamrożenie wszelkich umów z CK Hutchinson i innymi firmami związanymi z rodziną hongkońskiego miliardera Li Ka-shinga, do której należy większość udziałów w konglomeracie. Ma to być formą presji, aby wymusić spełnienie swoich żądań.

Kwestię tę chińscy negocjatorzy mieli podnieść też podczas rozmów handlowych USA-Chiny w Szwajcarii w maju. Według źródeł "WSJ", Chińczycy powiedzieli przedstawicielom BlackRock, MSC i Hutchinson, że jeśli COSCO nie będzie częścią całej umowy, Pekin zablokuje sprzedaż.

Obecnie BlackRock, MSC i Hutchinson są otwarte na możliwość zakupu udziałów przez COSCO - powiedzieli rozmówcy "WSJ". Jak podkreślił dziennik, Pekin posiada możliwości nacisku na wszystkie strony transakcji. BlackRock i Hutchinson mają bowiem rozległe interesy w Chinach, a MSC jest jednym z największych przewoźników towarów eksportowanych przez ten kraj na cały świat.

Według gazety przejęcie udziałów w panamskich portach przez państwową chińską firmę prawdopodobnie rozzłościłoby jednak Donalda Trumpa. O tym, jak ważny jest dla Stanów Zjednoczonych Kanał Panamski, Trump wspomniał już podczas inauguracji swojej drugiej kadencji na stanowisku prezydenta USA. Mówił, że "Chiny zarządzają Kanałem Panamskim, a my nie daliśmy go Chinom. Daliśmy go Panamie i odbieramy go z powrotem".

Amerykańscy urzędnicy o znaczeniu planów przejęcia kontroli nad dwoma portami w Kanale Panamskim poinformowali także w czwartek w oświadczeniu Johna Moolenara, przewodniczącego amerykańskiej komisji ds. Chin. "Kanał Panamski wolny od złowrogich wpływów Komunistycznej Partii Chin przyniósłby korzyści bezpieczeństwu Panamy, Stanów Zjednoczonych i całej Ameryki Łacińskiej" – stwierdził w dokumencie skierowanym do ministra spraw morskich i administratora władz morskich Panamy, Luisa Roqueberta.

Kanał Panamski w liczbach Źródło: tvn24.pl

Kanał Panamski

Kanał Panamski to jeden z najważniejszych punktów na morskiej mapie świata. To strategiczna przeprawa o długości nieco ponad 80 kilometrów, która umożliwia przepłynięcie z Pacyfiku na Atlantyk bez konieczności opływania całej Ameryki Południowej.

Każdego roku korzysta z niego nawet 14 tysięcy statków, zapewniając cenny skrót dla wszystkich państw transportujących swoje towary morzem. Największe znaczenie Kanał Panamski ma jednak dla Stanów Zjednoczonych - daje im bowiem morskie połączenie pomiędzy zachodnim i wschodnim wybrzeżem. To kluczowa przeprawa zarówno dla amerykańskiej gospodarki, jak też marynarki wojennej, która jest jednym z najważniejszych klientów Kanału Panamskiego.

Kontrola nad portami na obu krańcach Kanału Panamskiego zapewnia znaczący wgląd we wszystko, co wpływa i wypływa z Kanału, nie zmienia jednak prawa własności do samej przeprawy. Kanał, zgodnie z porozumieniem pomiędzy USA i Panamą, wraz z całą swoją infrastrukturą pozostaje w stu procentach kontrolowany przez panamski organ rządowy pod nazwą Autoridad del Canal de Panamá (Administracja Kanału Panamskiego, ACP).