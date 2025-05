Premier Kanady Mark Carney w Białym Domu Źródło: Reuters

Premier Kanady Mark Carney w poniedziałek spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. Media zwracają uwagę na mowę ciała kanadyjskiego przywódcy podczas rozmowy z Trumpem w Gabinecie Owalnym.

Kluczowe fakty: Przywódcy USA i Kanady rozmawiali między innymi o kwestii "sprzedaży" Kanady.

Media zwracają uwagę m.in. na słowa, które Carney wypowiadał po cichu w czasie, gdy mówił Trump.

Ekspert w zakresie mowy ciała wychwycił powtarzający się gest premiera Kanady podczas spotkania.

Podczas spotkania z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym premier Mark Carney podkreślił, że Kanada nie jest na sprzedaż. - Jak pan wie, w branży nieruchomości są miejsca, które nigdy nie są na sprzedaż. Siedzimy w jednym właśnie teraz. Pałac Buckingham, który pan odwiedził, też jest jednym z nich. A po (moim) spotkaniu z właścicielami Kanady w trakcie kampanii przez ostatnich kilka miesięcy (wiem, że) Kanada też nie jest na sprzedaż - powiedział Carney, odpowiadając na pytanie o ewentualne przyłączenie jego kraju do USA.

Brytyjski portal Sky News ocenił, że mowa ciała Carneya podczas spotkania "mówiła sama za siebie", a odpowiedź na wspomniane pytanie "wydawała się dobrze przygotowana". Nowy premier Kanady miał jednak "problem ze znalezieniem słów", gdy poruszono kwestię ceł. Opisując natomiast reakcję Carneya na sugestię Trumpa, by "nigdy nie mówić nigdy" w kontekście aneksji Kanady, portal zauważył, że "mowa ciała (premiera Kanady) mówiła wiele: zaciśnięta szczęka, kilkukrotnie podniesiona ręka w próbie wtrącenia się i wypowiedzenie cicho dwóch słów 'nigdy, nigdy'".

Mark Carney, Donald Trump, Marco Rubio i J.D. Vance w Białym Domu Źródło: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL

Ekspert o "ryzyku" podczas spotkania z Trumpem

Ekspert w dziedzinie mowy ciała Mark Bowden w rozmowie z kanadyjskim portalem CTV News ocenił, że Trump okazał "pewien poziom szacunku" dla Carneya podczas poniedziałkowego spotkania. - Oczywiście ryzyko zawsze wiąże się z uściskiem dłoni z Trumpem, to może wytrącić z równowagi. Widzieliśmy to wielokrotnie - wskazał Bowden. - W tej konkretnej sytuacji (Trump) nie próbował wyprowadzić Carneya z równowagi, co sugeruje, że postrzega go jako dość silną osobę, jako kogoś, kogo należy szanować - dodał ekspert.

Mark Carney i Donald Trump w Gabinecie Owalnym Źródło: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL

Bowden stwierdził, że kanadyjska delegacja prawdopodobnie chciała uniknąć takiej konfrontacji jak podczas spotkania prezydentów USA i Ukrainy w lutym. - Myślę, że taktyka Carneya polegała na pozostaniu tak beznamiętnym i nieruchomym, jak to tylko możliwe - powiedział Bowden, wskazując na "częste" zaciskanie ust przez premiera Kanady, które "często kojarzymy z ukrywaniem opinii".

Mark Carney w Gabinecie Owalnym Źródło: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL

Ten gest nie zatrzyma Trumpa

Ekspert zauważył, że kanadyjski premier mógł zrobić więcej, by włączyć się do rozmowy z prezydentem USA. Ten drugi miał bowiem "zdominować" dialog w Gabinecie Owalnym, podczas gdy Carney kilkukrotnie podnosił rękę nie dochodząc do głosu. - Podniesienie przez niego palca nie zatrzyma Trumpa, więc musi tworzyć większe gesty, aby móc zabrać głos - wskazał Bowden.

Mark Carney i Donald Trump w Gabinecie Owalnym Źródło: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL