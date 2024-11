Kanadyjskie media informują o udaremnionej próbie zamachu na Irwina Cotlera, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Kanady. Polityk przyznał, że służby ostrzegały go o możliwym ataku. W spisek na jego życie zaangażowani mieli być irańscy agenci. 84-latek niejednokrotnie krytykował działania Teheranu.

Służby ostrzegły Irwina Cotlera przed możliwym atakiem na jego życie. 26 października polityk został poinformowany, że w ciągu kolejnych 48 godzin może paść ofiarą zamachu ze strony irańskich agentów - podała w poniedziałek kanadyjska gazeta "The Globe and Mail". Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Kanady potwierdził te doniesienia w opublikowanej 19 listopada rozmowie z BBC.

Doniesienia o zagrożeniu wobec Cotlera są "bardzo niepokojące"

"The Globe and Mail" ustaliło, że w spisek zaangażowane miały być dwie osoby. Nie wiadomo, czy zostały one aresztowane czy uciekły z Kanady. Zgodnie z relacją gazety Irwin Cotler pozostaje pod ochroną służb od czasu ataku Hamasu na Izrael z 7 października ubiegłego roku. Politykowi zapewniono m.in. kuloodporne pojazdy i ochronę uzbrojonych funkcjonariuszy - dodaje dziennik.