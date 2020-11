"Wybierał ofiary na chybił trafił". Zaatakował kataną, ubrany w "średniowieczny strój", zabił dwie osoby

Uzbrojony w japoński miecz, ubrany w "średniowieczny strój", zaatakował na Wzgórzu Parlamentarnym w kanadyjskim mieście Quebec. Co najmniej dwie osoby nie żyją, a pięć zostało rannych. 24-letni domniemany sprawca został zatrzymany. Policja ma pierwsze przypuszczenia co do motywów napaści.