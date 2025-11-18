Była żoną premiera, teraz przerwała milczenie. "Pozwalam sobie na złość i smutek"

Prowadząca podcast Arlene Dickinson stwierdziła, że podziwia Grégoire za to, że w tej sytuacji pozostaje zdystansowana. - Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszystkie rzeczy mają na nas wpływ. To normalne - mówiła. - Ale to, jak na nie reagujesz, to twoja decyzja. Dlatego wolę słuchać muzyki zamiast hałasu - dodała. Przyznała, że jest świadoma tego, iż wiele publicznych spraw, może być swego rodzaju "wyzwalaczami" emocji, ale to, co z nimi zrobi, to jej decyzja. - To, jaką kobietą chcę się stać poprzez te wydarzenia, to moja decyzja - mówiła.
Sophie Grégoire o Justinie Trudeau
Była żona byłego premiera Kanady stwierdziła, że pozwala sobie na odczuwanie różnych emocji i wie, jak jest to istotne. - Pozwalam sobie na rozczarowanie kimś, pozwalam sobie na złość, smutek – powiedziała. Poprawiła również prowadzącą, kiedy nazwała ją "samotną matką". - Zdecydowanie nie jestem samotną matką - zaprotestowała. - Jesteśmy partnerami z ojcem, który darzy swoje dzieci głęboką miłością i jest dla nich dostępny - dodała.
Grégoire i Trudeau ogłosili, że się rozstają w sierpniu 2023 roku. Byli małżeństwem od 2005 roku i mają trójkę dzieci - Xaviera, Ellę-Grace oraz Hadriena.
We wrześniu tego roku Trudeau został przyłapany podczas uścisku z piosenkarką Katy Perry. W październiku pojawili się razem na kabarecie w Paryżu, gdzie trzymali się za ręce, co część osób uznała za publiczne potwierdzenie ich związku - pisze CNN.
