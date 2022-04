"Za Putinem choćby w ogień". Mają naście lat i wierzą, że o Rosję trzeba się bić. Tego ich nauczyła Junarmia

Z jednej strony Rosja, z drugiej wróg, który jej zagraża. Kiedyś były to hitlerowskie Niemcy, dzisiaj - szeroko pojęty Zachód, z którym trzeba walczyć i za wszelką cenę wygrać. - Reżim na Kremlu gra kartą Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i przygotowuje społeczeństwo do wielkiej konfrontacji - wskazują komentatorzy "The New York Timesa". Największą uwagę Moskwa zwraca na najmłodszych, bo to w nich widzi w przyszłości najbardziej żarliwych zwolenników.

Projekt jest wart 185 milionów dolarów. Wystartował w zeszłym roku i przez cztery kolejne lata ma promować "edukację patriotyczną" wśród najmłodszych Rosjan. Kremlowski plan zakłada, że dzięki propagowaniu miłości do ojczyzny i konieczności jej bronienia przed wrogami uda się zwerbować co najmniej 600 tysięcy ośmiolatków do istniejącej od 2016 roku Młodzieżowej Armii. To - jak wskazują dziennikarze "The New York Timesa" - mocno promowana przez rosyjski reżim jednostka nawiązująca do sowieckich tradycji. Junarmia jest rodzajem hybrydowej wersji obozu harcerskiego wymieszanego z programem szkolenia oficerów rezerwy, ze szczególnym naciskiem na patriotyzm i służbę narodową.

Z czasów ZSRR zachowała się symbolika. Członkowie Młodzieżowej Armii noszą czerwone berety z logo organizacji: czerwoną gwiazdą rosyjskiej armii nałożoną na głowę orła. "The New York Times" podkreśla, że właśnie wśród nich Kreml będzie szukał najbardziej gorliwych zwolenników walki o przyszłość Rosji.

- Młodzi członkowie uczą się między innymi używania broni. Uświadamia się ich, że mają być gotowi na wojnę - podkreśla Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Już teraz Junarmia jest oczkiem w głowie rządzących - Siergiej Szojgu, rosyjski minister obrony, publicznie wypowiadał się na temat znaczenia organizacji w tworzeniu więzi między młodzieżą Rosji a jej siłami zbrojnymi: - Niezależnie od tego, czy służycie w wojsku, czy uprawiacie sztuki sceniczne, głównym celem jest pomoc w rozkwicie Rosji - podkreślał.

Junarmia ma wychowywać młodych ludzi gotowych pójść "za Putinem choćby w ogień". Tworzyć nową rosyjską elitę, z której wyłonić mają się przyszli dowódcy. Młode pokolenie Rosjan, nie tylko z Młodzieżowej Armii, jest - jak przekazuje "The New York Times" - przekonywane od lat, że ojczyznę otaczają wrogowie. Koncepcja oblężonej twierdzy jest też - jak donosi amerykańska gazeta - przypominana w szkołach, mediach czy wypowiedziach duchownych kościoła prawosławnego. Wszystko po to, żeby - jak podkreśla cytowany przez Amerykanów Dimitri Muratow, rosyjski dziennikarz i zeszłoroczny laureat Pokojowej Nagrody Nobla - aktywnie "sprzedać społeczeństwu ideę wojny".

Poparcie "specjalnej operacji wojskowej" w Ukrainie wśród Rosjan pokazuje, że na razie to sprzedawanie udało się bardzo dobrze.

Wojskowe śpioszki, przedszkolak z karabinem

Wychowanie patriotyczne jest w Rosji obowiązkowe i zaczyna się już w przedszkolu. Najmłodsi Rosjanie uczestniczą w pogadankach, konkursach piosenki patriotycznej i oglądają filmy wojenne.

- W niektórych miastach z okazji 9 maja, czyli święta zakończenia drugiej wojny światowej, można zobaczyć, jak dzieci w wieku przedszkolnym uczą się strzelać z karabinów. W Rosji popularne są wojskowe śpioszki czy wózki dziecięce stylizowane na czołgi lub samoloty - opowiada Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Wskazuje, że wojna od najmłodszych lat jest w Rosji przedstawiana jako coś naturalnego. - Oczywiście jest to tragedia, ale tragedia przykrywana ideą potęgi państwa. Potrzebą obrony granic i zjednoczenia się przeciw wrogowi - mówi Maria Domańska.

Militaryzacja świadomości, ze szczególnym naciskiem na młodzież

- Następuje militaryzacja świadomości rosyjskiego społeczeństwa, ze szczególnym naciskiem na młodzież - komentuje cytowany przez NYT Aleksiej Lewinson, szef badań socjokulturowych w Centrum Lewady, niezależny ankieter moskiewski.

Podkreśla, że od lat armia cieszy się największym zaufaniem społeczeństwa - przewyższa w tym względzie nawet bijącego rekordy popularności Władimira Putina. Rosjanie - zdaniem Levinsona - dali się przekonać, że są świadkami "egzystencjalnej rywalizacji" Rosji z innymi mocarstwami.

Władze budują przekonanie społeczeństwa o nieuchronnej konfrontacji, opierając się na bardzo żywym w Rosji micie zwycięstwa w czasie drugiej wojny światowej, która nazywana jest tam Wielką Wojną Ojczyźnianą. Wtedy Rosja musiała zmierzyć się z zagrażającymi jej żołnierzami III Rzeszy. Dziś - rzekomo - walczy z nazistami, którzy - rzekomo - mieli przejąć władzę w Kijowie.

"Możemy zrobić to ponownie"

Dziennikarze NYT pokazują, że w Rosji popularna jest naklejka na zderzak z napisem "możemy zrobić to ponownie". Ma się ona odnosić do zwycięstwa nad armią Hitlera.

- Następuje transpozycja tego zwycięstwa, z czasów drugiej wojny światowej, do dzisiejszej konfrontacji z blokiem NATO - ocenia Aleksiej Lewinson.

W rosyjskiej telewizji państwowej narracja o Ukrainie kontrolowanej przez "neonazistów" nie jest nowa. Obecna jest od czasów prozachodniej rewolucji na kijowskim Majdanie z 2014 roku. W odpowiedzi Rosja - za pomocą "zielonych ludzików" - przejęła władzę na Krymie i doprowadziła do wchłonięcia terytorium. Rosyjskie media wtedy rozpoczęły swój przekaz o Rosji jako „oblężonej twierdzy” walczącej z nazistami.

W kwietniu 2021 roku rosyjskie ministerstwo kultury zadekretowało, że „historyczne zwycięstwa Rosji” i „rosyjska misja pokojowa” należą do priorytetowych tematów dla producentów filmowych ubiegających się o fundusze rządowe.

- W tej chwili forsuje się pogląd, że Rosja jest krajem miłującym pokój, stale otoczonym przez wrogów - komentuje na łamach NYT Anton Dolin, rosyjski krytyk filmowy.

Najnowszy sondaż wykonany przez Ośrodek Lewady wskazuje, że znakomita większość Rosjan popiera Władimira Putina. Aż 83 proc. badanych deklaruje aprobatę dla poczynań prezydenta Rosji.

Autor:Bartosz Żurawicz // az

Źródło: tvn24.pl, The New York Times