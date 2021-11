Julian Assange i Stella Moris chcą wziąć ślub. Twierdzą, że władze im to utrudniają

Jak podaje "The Guardian", Louis miała poinformować prawników Assange'a, że jest zobowiązana do przekazania sprawy CPS. Ich natomiast zdaniem "jest to nieistotne, ponieważ Assange'owi nie postawiono żadnych zarzutów w Wielkiej Brytanii". Raab i Louis mają czas na odpowiedź do 12 listopada.