Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

John Coale wysłannikiem USA do spraw Białorusi. Donald Trump "z góry dziękuje" jej przywódcy

John Coale
Łukaszenka i specjalny wysłannik prezydenta USA John Coale negocjowali uwolnienie więźniów
Źródło: PUL PERVOGO
John Coale został mianowany specjalnym wysłannikiem USA do spraw Białorusi - poinformował w niedzielę amerykański prezydent Donald Trump. Coale negocjował z białoruskim przywódcą Alaksandrem Łukaszenką zwolnienie politycznych więźniów i ma pracować nad uwolnieniem kolejnych.
Kluczowe fakty:
  • Coale już wcześniej w imieniu amerykańskiej administracji prowadził rozmowy z Łukaszenką nad zwolnieniami politycznych więźniów.
  • W ostatniej, wrześniowej rundzie negocjacji przywódca Białorusi zgodził się na uwolnienie 52 osadzonych. Wysłannik USA ma się starać doprowadzić do zwolnienia kolejnych 50.
  • Wśród uwolnionych było troje Polaków. Z jedną z rodaczek, w dniu odzyskania przez nią wolności, rozmawiał reporter TVN24.

"Z przyjemnością informuję, że mecenas John Coale, znany jako jeden z naprawdę wspaniałych prawników w naszym kraju, którego zwycięstwa obejmowały pierwszą dużą wygraną w sprawie dotyczącej tytoniu, został nominowany na Specjalnego Wysłannika Stanów Zjednoczonych na Białoruś" - ogłosił Trump we wpisie na portalu Truth Social.

John Coale
John Coale
Źródło: PAP/EPA/Abaca

"Udało mu się już wynegocjować uwolnienie 100 zakładników i ubiega się o kolejnych 50. Z góry dziękuję Wielce Szanowanemu Prezydentowi Białorusi, Alaksandrowi Łukaszence, za rozważenie uwolnienia tych dodatkowych osób" - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uwolniona Polka: nie wiem, za co trafiłam do więzienia Łukaszenki

Uwolniona Polka: nie wiem, za co trafiłam do więzienia Łukaszenki

Polska
Uwolnieni na Białorusi więźniowie już w Wilnie

Uwolnieni na Białorusi więźniowie już w Wilnie

Negocjacje na linii USA-Białoruś

Coale już wcześniej de facto pełnił rolę amerykańskiego wysłannika ds. Białorusi, pracując formalnie w biurze specjalnego wysłannika ds. Ukrainy gen. Keitha Kellogga. Prowadził z Łukaszenką kilka rund rozmów, które zaowocowały uwolnieniem części więźniów politycznych białoruskiego reżimu. W ramach ostatnich rozmów we wrześniu Łukaszenka uwolnił 52 więźniów, w tym troje Polaków oraz białoruskich pracowników telewizji Biełsat. W zamian za to USA zniosły sankcje na białoruskie linie lotnicze Bieławia i na samoloty Łukaszenki.

Alaksandr Łukaszenka i wysłannik USA John Coale we wrześniu 2025 r.
Alaksandr Łukaszenka i wysłannik USA John Coale we wrześniu 2025 r.
Źródło: PAP/EPA/BELARUS PRESIDENT PRESS SERVICE

Coale zapowiadał wtedy, że Waszyngton dąży do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i normalizacji relacji z Mińskiem w ciągu "miesięcy, nie lat". Ocenił też, że Europa może znieść sankcje nałożone na Białoruś.

"Kolejne ograniczenia w ruchu na Białorusi" dla polskich firm. Dekret Łukaszenki
Dowiedz się więcej:

"Kolejne ograniczenia w ruchu na Białorusi" dla polskich firm. Dekret Łukaszenki

BIZNES

John Coale jest znanym prawnikiem, który specjalizował się w sprawach pozyskiwania odszkodowań za obrażenia ciała. Znany był głównie z wywalczenia w 1997 r. od producentów papierosów wielomiliardowych odszkodowań na poczet leczenia skutków palenia tytoniu.

OGLĄDAJ: "Być może jest tak, że wydajemy człowieka na śmierć"
0808_deportacje

"Być może jest tak, że wydajemy człowieka na śmierć"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Abaca

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSABiałoruśAlaksandr ŁukaszenkaPolityka zagraniczna USADyplomacja
Czytaj także:
imageTitle
Polak rozpoczął karierę na zapleczu NBA. Tata będzie dumny
EUROSPORT
imageTitle
Bezradny Real. Królewscy stracili punkty w derbach
EUROSPORT
pszczoly
Śmiertelny wypadek po użądleniu przez pszczoły
METEO
Projekt wGotowości
Ruszają dobrowolne szkolenia MON. Łatwo się zapisać
Polska
Dariusz Paczusko jest ostatnim powiernikiem dziejów traktorsów
Ścigali się ciągnikami, imprezowali wiele dni. Po latach stali się legendą
Tomasz Mikulicz
Tragiczny wypadek koło Iławy. Nie żyje 19-latek, 18-latka trafiła do szpitala
Zginął 19-latek, 18-latka walczy o życie
Olsztyn
imageTitle
Zażegnał chwilowe kłopoty. Otwarcie ATP Finals dla Alcaraza
EUROSPORT
Piasek na plaży w Mielnie zmienił kolor
Nietypowy kolor piasku na plaży w Mielnie
METEO
imageTitle
Kompromitacja i gwizdy. Ostatnia drużyna ligi pogrążyła Legię
EUROSPORT
Zaginiony Miron Czaplicki
Zaginął Miron Czaplicki. Bliscy apelują o pomoc
WARSZAWA
imageTitle
Derbowy thriller w Trójmieście. Arka wygrywa po latach niemocy
EUROSPORT
Ewakuacja na Filipinach
Supertajfun uderzył. Są już ofiary śmiertelne
METEO
Uprawa znajduje się w Centrum Edukacji Przyrodniczej Marcelin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Naukowcy pracują nad "polskim imbirem". Rolnicy już dopytują o kłącze
Poznań
Maria Ciunkiewiczowa przed sądem i jej adwokat Józef Woźniakowski
Z walizek zniknęły tysiące funtów i franków, klejnoty i futra
Tamara Barriga
imageTitle
Alarm przed meczami polskiej kadry
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Decyzja prezydenta "absolutnie nie do obrony"
Polska
imageTitle
Zasłużył jak nikt. Spektakularny sukces Wu Yize w Nankinie
EUROSPORT
Siedem akcji GOPR w jeden dzień w Karkonoszach
Tłumy turystów w górach. Aż 12 osób potrzebowało pomocy
Wrocław
shutterstock_192422603
Wadliwe podnośniki do aut. Niepokojące wyniki kontroli
BIZNES
Antarktyda (zdjęcie poglądowe)
Niebezpieczne sprzężenie zwrotne. Lody Antarktyki zagrożone
METEO
Rowerzysta potrącony przez samochód
Rowerzysta potrącony przez samochód. Lądował śmigłowiec LPR
Katowice
Zatrzymano policjanta i policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny finał nocnej bójki. Nie żyje 23-latek
Szczecin
grapevine lotnisko usa - Mason Brighton shutterstock_2699305335
Tysiące lotów odwołane. Konsekwencje paraliżu rządowego dla podróżnych
BIZNES
imageTitle
Pajor wróciła do gry, osiem goli Barcelony do przerwy
EUROSPORT
09 1350 wars romanowki budapeszt-0034
Romanowski "zachęca" Ziobrę. W sprawie azylu na Węgrzech
Polska
Uchodźczyni mieszkające w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich
122 uchodźców straci schronienie. Wojewoda zapowiada pomoc
Wrocław
Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia
Włamał się do muzeum, ukradł pieniądze z datków
Łódź
41-latek zginął w nocnym wypadku
41-latek zginął w nocnym wypadku. Policja szuka świadków
Katowice
Wypadek w Bolęcinie
Uderzył w ogrodzenie i dachował. Trafił do szpitala
WARSZAWA
Japończycy ćwiczą zasady bezpieczeństwa przed tsunami
Trzęsienie i tsunami. Fale dotarły do wybrzeża
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica