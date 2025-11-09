John Coale wysłannikiem USA do spraw Białorusi. Donald Trump "z góry dziękuje" jej przywódcy

Łukaszenka i specjalny wysłannik prezydenta USA John Coale negocjowali uwolnienie więźniów Źródło: PUL PERVOGO

Kluczowe fakty: Coale już wcześniej w imieniu amerykańskiej administracji prowadził rozmowy z Łukaszenką nad zwolnieniami politycznych więźniów.

W ostatniej, wrześniowej rundzie negocjacji przywódca Białorusi zgodził się na uwolnienie 52 osadzonych. Wysłannik USA ma się starać doprowadzić do zwolnienia kolejnych 50.

Wśród uwolnionych było troje Polaków. Z jedną z rodaczek, w dniu odzyskania przez nią wolności, rozmawiał reporter TVN24

"Z przyjemnością informuję, że mecenas John Coale, znany jako jeden z naprawdę wspaniałych prawników w naszym kraju, którego zwycięstwa obejmowały pierwszą dużą wygraną w sprawie dotyczącej tytoniu, został nominowany na Specjalnego Wysłannika Stanów Zjednoczonych na Białoruś" - ogłosił Trump we wpisie na portalu Truth Social.

"Udało mu się już wynegocjować uwolnienie 100 zakładników i ubiega się o kolejnych 50. Z góry dziękuję Wielce Szanowanemu Prezydentowi Białorusi, Alaksandrowi Łukaszence, za rozważenie uwolnienia tych dodatkowych osób" - dodał.

Negocjacje na linii USA-Białoruś

Coale już wcześniej de facto pełnił rolę amerykańskiego wysłannika ds. Białorusi, pracując formalnie w biurze specjalnego wysłannika ds. Ukrainy gen. Keitha Kellogga. Prowadził z Łukaszenką kilka rund rozmów, które zaowocowały uwolnieniem części więźniów politycznych białoruskiego reżimu. W ramach ostatnich rozmów we wrześniu Łukaszenka uwolnił 52 więźniów, w tym troje Polaków oraz białoruskich pracowników telewizji Biełsat. W zamian za to USA zniosły sankcje na białoruskie linie lotnicze Bieławia i na samoloty Łukaszenki.

Coale zapowiadał wtedy, że Waszyngton dąży do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i normalizacji relacji z Mińskiem w ciągu "miesięcy, nie lat". Ocenił też, że Europa może znieść sankcje nałożone na Białoruś.

John Coale jest znanym prawnikiem, który specjalizował się w sprawach pozyskiwania odszkodowań za obrażenia ciała. Znany był głównie z wywalczenia w 1997 r. od producentów papierosów wielomiliardowych odszkodowań na poczet leczenia skutków palenia tytoniu.

