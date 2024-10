Tytuł "Wojna" ma nawiązywać do pojedynków polityków o wysoką stawkę. CNN opisuje, że "książka bada polityczne i osobiste wojny, które Biden toczył podczas swojej prezydentury". W książce, która jest oparta na "setkach godzin wywiadów", Biden miał między innymi skrytykować byłego prezydenta Baracka Obamę za sposób, w jaki zareagował na inwazję Putina na ukraiński Krym w 2014 roku. Biden miał stwierdzić, że Obama "nigdy nie traktował Putina poważnie".

Trump rozmawiał kilkakrotnie z Putinem

W książce opisana jest scena, w której Trump mówi doradcom, by opuścili pokój, ponieważ chce przeprowadzić "prywatną rozmowę" z Putinem. Pytany o sprawę doradca Trumpa Jason Miller oznajmił, że nie jest świadomy takich rozmów, zaś dyrektor Wywiadu Narodowego Avril Haines nie dała mu jasnej odpowiedzi na pytanie, mówiąc, że "nie twierdziłaby, że jest świadoma wszystkich kontaktów z Putinem" i tego, "co mógł lub nie mógł robić prezydent Trump".

Jeszcze jako prezydent Trump podczas pandemii COVID-19 miał w tajemnicy wysłać Putinowi maszyny do testów na koronawirusa do jego osobistego użytku. Putin miał prosić Trumpa, by dar pozostał tajemnicą, bo "ludzie będą na niego (Trumpa - red.) wściekli".