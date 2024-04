Biden rozmawiał z Netanjahu o Strefie Gazy. "Natychmiastowe zawieszenie broni jest niezbędne"

Prezydent USA Joe Biden rozmawiał w czwartek z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Przywódcy omówili sytuację w Strefie Gazy - poinformował Biały Dom. Do rozmowy doszło trzy dni po izraelskim ataku, w wyniku którego zginęło siedmiu pracowników humanitarnych organizacji World Central Kitchen.

Jak czytamy w komunikacie Białego Domu, Biden podkreślił, że "natychmiastowe zawieszenie broni jest niezbędne do ustabilizowania i poprawy sytuacji humanitarnej oraz ochrony niewinnej ludności cywilnej". Wezwał także premiera Netanjahu, aby upoważnił swoich negocjatorów do niezwłocznego zawarcia porozumienia w celu sprowadzenia do domu zakładników, porwanych przez Hamas 7 października.