Jest zgoda. Sprzęt i amunicja pojadą do Ukrainy

Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż Ukrainie amunicji wykorzystywanej w atakach powietrznych i powiązanego z nią sprzętu za około 825 milionów dolarów - poinformowała w czwartek agencja Pentagonu, Defense Security Cooperation Agency (DSCA).

Zgodnie z decyzją Departamentu Stanu, Ukraina może otrzymać 3350 pocisków powietrze-ziemia ERAM. Kijów ma wykorzystać na ten zakup środki pochodzące z Danii, Holandii, Norwegii i z amerykańskiego programu zagranicznego finansowania wojska.

Pociski mają trafić na Ukrainę za około sześć tygodni

Według DSCA, sprzedaż "wesprze cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa państwa partnerskiego". Ma też "poprawić zdolność Ukrainy do sprostania obecnym i przyszłym zagrożeniom, dzięki zapewnieniu jej dodatkowego wyposażenia potrzebnego do prowadzenia misji samoobrony i zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego" - napisano w komunikacie.

Jak niedawno podał dziennik "Wall Street Journal", pociski ERAM mają trafić na Ukrainę za około sześć tygodni. Zgoda na sprzedaż - według źródeł - była opóźniona ze względu na spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim.

