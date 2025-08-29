Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jest zgoda. Sprzęt i amunicja pojadą do Ukrainy

Ukraińscy żołnierze w Doniecku. Ukraina, Rosja
Kamera monitoringu uchwyciła moment ataku na Kijów
Źródło: Reuters
Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż Ukrainie amunicji i sprzętu za około 825 milionów dolarów. Zgoda na sprzedaż miała być opóźniona ze względu na spotkania Trumpa z Putinem i Zełenskim.

Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż Ukrainie amunicji wykorzystywanej w atakach powietrznych i powiązanego z nią sprzętu za około 825 milionów dolarów - poinformowała w czwartek agencja Pentagonu, Defense Security Cooperation Agency (DSCA).

Zgodnie z decyzją Departamentu Stanu, Ukraina może otrzymać 3350 pocisków powietrze-ziemia ERAM. Kijów ma wykorzystać na ten zakup środki pochodzące z Danii, Holandii, Norwegii i z amerykańskiego programu zagranicznego finansowania wojska.

"Financial Times": Rosja wyczerpała swoje zapasy broni z czasów Związku Radzieckiego  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Financial Times": Rosja wyczerpała swoje zapasy broni z czasów Związku Radzieckiego  

Pociski mają trafić na Ukrainę za około sześć tygodni

Według DSCA, sprzedaż "wesprze cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa państwa partnerskiego". Ma też "poprawić zdolność Ukrainy do sprostania obecnym i przyszłym zagrożeniom, dzięki zapewnieniu jej dodatkowego wyposażenia potrzebnego do prowadzenia misji samoobrony i zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego" - napisano w komunikacie.

Jak niedawno podał dziennik "Wall Street Journal", pociski ERAM mają trafić na Ukrainę za około sześć tygodni. Zgoda na sprzedaż - według źródeł - była opóźniona ze względu na spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim.

OGLĄDAJ: Putin "na czerwonym dywanie", a Zełenski słyszy, że "ma być grzeczny"
pc

Putin "na czerwonym dywanie", a Zełenski słyszy, że "ma być grzeczny"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MARIA SENOVILLA

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaUSAWojna w UkrainieAmunicja
Czytaj także:
Łańcuch i toga sędziowska
"Jechał na CPN po piwo". Sędzia zawieszony za jazdę po alkoholu
Wrocław
AdobeStock_316182802
Ponad 27 stopni. Za nami najcieplejsza noc tego roku
METEO
Komu ufają Polacy? Nowy sondaż
Komu ufają Polacy? Zmiana na pierwszym miejscu
Polska
Świątek
Pytania, które rozzłościły Świątek. "O co tutaj chodzi?"
EUROSPORT
Major Maciej "Slab" Krakowian
"Miałem poczucie, że rozmawiam z kimś wielkim"
Polska
Donald Trump
Kupują więcej od USA, by przypodobać się Trumpowi
BIZNES
imageTitle
Nowy Polak zrobił różnicę. "Czułem się niesamowicie cały mecz"
Najnowsze
25-latek jest podejrzany o kradzież alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Opinie dzielnic są znane. Co dalej z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu?
WARSZAWA
Zginęły trzy osoby
Koszmarny wypadek pod Krakowem. Trzy osoby spłonęły w aucie
Kraków
Zmiany w organizacji ruchu w alei Rzeczypospolitej
Prace w Wilanowie i we Włochach. Utrudnienia
WARSZAWA
Teheran, Iran
Licznik bije, Iran ma 30 dni
Świat
imageTitle
Fręch poznała kolejną rywalkę. Przed Polką trudne zadanie
EUROSPORT
Zdzisława Sośnicka w Opolu, 1987 r.
Jej piosenki są na najpopularniejszych playlistach. Zdzisława Sośnicka kończy 80 lat
Maciej Wacławik
Borowiki
Robaczywe grzyby. Co z nimi zrobić
METEO
Wiedzieli, że poszukiwany mężczyzna porusza się czarnym audi
Do więzienia po kontroli drogowej
WARSZAWA
imageTitle
Majchrzak po kosmicznym meczu. "Głos mi się jeszcze łamie"
EUROSPORT
Pistacje
Wpadli miłośnicy pistacji
WARSZAWA
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiana rozkładu jazdy pociągów
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Kolejna wymiana wpisów szefów dyplomacji. W tle ukraiński atak
Świat
kolektura lotto, loteria
Wyniki losowania Lotto
BIZNES
imageTitle
Ten rzut Polaka można oglądać w nieskończoność
EUROSPORT
list skrzynka korespondencja letter listy mail shutterstock_2397289425
Wysłał ją w środku zimnej wojny. Teraz do niego wróciła
Świat
Burze
Nadal niebezpiecznie. Żar z nieba i burze
METEO
Major Maciej "Slab" Krakowian
Manewry na "limitach samolotu". Tak major "Slab" Krakowian zapowiadał Air Show
Polska
Wołodymyr Zełenski
Zełenski rozmawiał z Nawrockim
Świat
Katastrofa F-16 w Radomiu
Ostatnie sekundy przed i po. Co mówią świadkowie katastrofy F-16
Polska
Radom 42 Baza Lotnictwa Szkoleniowego
Katastrofa w Radomiu, projekt budżetu, polski czwartek na US Open
To warto wiedzieć
Upał, parasol, słońce, gorąco, chmury, burza
Dziś burzowo i znów powyżej 30 stopni
METEO
imageTitle
Szalone spotkanie Legii. Puchary wyszarpała po dogrywce
EUROSPORT
imageTitle
Jagiellonia przypieczętowała awans
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica