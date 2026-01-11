Logo strona główna
Świat

Kilkuset turystów ewakuowano z Sokotry

Socotra Sokotra
Yemenia przywróciła połączenia na jemeńską wyspę Sokotra
Źródło: enex
Ministerstwo spraw zagranicznych Jemenu poinformowało, że ponad 600 turystów zostało ewakuowanych z Sokotry do Arabii Saudyjskiej. To efekt wcześniejszego przywrócenia ruchu lotniczego na wyspie.

Jemeński przewoźnik Yemenia Airways przewiózł 609 turystów z Sokotry do Dżuddy w Arabii Saudyjskiej - poinformowało MSZ Jemenu. Wcześniej, gdy doszło do eskalacji konfliktu między Emiratczykami a Saudyjczykami, którzy popierają dwie różne strony toczącego się w Jemenie konfliktu, wszelki ruch lotniczy na wyspie został wstrzymany - wyjaśnia Reuters.

Sokotra, która leży ponad 300 km od południowego wybrzeża Jemenu, była jak dotąd - jak to określa agencja - oazą spokoju mimo trwającej od lat w tym kraju wojny.

Konflikt w Jemenie

Jemen jest areną rywalizacji regionalnych mocarstw, które wykorzystują lokalne frakcje do realizacji własnych interesów. Obecna faza konfliktu rozpoczęła się w 2014 roku, gdy wspierani przez Iran rebelianci Huti przejęli stolicę Sanę, co doprowadziło do interwencji Arabii Saudyjskiej i ZEA przy udziale sił rządowych.

W grudniu 2025 roku popierani przez ZEA separatyści z Południowej Rady Tymczasowej (STC) przeprowadzili ofensywę i wyparli siły rządowe z dużych oraz bogatych w ropę prowincji Hadramaut i Mahra.

W odpowiedzi Rijad, wspierający uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu, przeprowadził naloty na pozycje separatystów, w tym zbombardował pochodzący z ZEA konwój z bronią, która - według saudyjskich władz - miała trafić do STC. Saudyjczycy zażądali też wycofania sił STC i opuszczenia Jemenu przez ZEA, które zapowiedziały wycofanie swoich jednostek. Na początku stycznia siły rządowe odzyskały istotną część utraconych terenów.

W piątek przebywająca w Rijadzie delegacja STC ogłosiła rozwiązanie ruchu, jednak jej kierownictwo natychmiast zdementowało tę deklarację, twierdząc, że ponad 50 członków delegacji zostało objętych aresztem domowym na terenie Królestwa i zmuszonych do działania pod przymusem. Dzień wcześniej przywódca STC Ajdarus al-Zubajdi miał uciec do ZEA.

Konflikt w Jemenie ma znaczenie strategiczne zarówno dla stabilności regionu, jak i bezpieczeństwa globalnego. Położenie kraju przy cieśninie Bab al-Mandab, przez którą przepływa blisko jedna trzecia światowego transportu morskiego w kierunku Kanału Sueskiego, sprawia, że kontrola nad jego portami ma wymiar światowy.

Autorka/Autor: kkop/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

