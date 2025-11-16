Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kongres ujawnił maile Epsteina. Pisał między innymi o katastrofie smoleńskiej

Jeffrey Epstein
Taką kartkę Trump miał wysłać Epsteinowi. Biały Dom: to nie jego podpis
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
W jednym z mailu ujawnionych przez Kongres USA Jeffrey Epstein odniósł się krytycznie do teorii spiskowych dotyczących katastrofy smoleńskiej. W jego ocenie ani Rosja, ani ówczesny premier nie ponosili odpowiedzialności za wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku. Kontekst e-maila wysłanego przez Epsteina nie jest jasny.

Wśród ponad 20 tysięcy dokumentów, otrzymanych od prawników zmarłego miliardera i opublikowanych w tym tygodniu przez komisję ds. nadzoru Izby Reprezentantów, znajduje się e-mail z kwietnia 2014 r., w którym Epstein komentuje polską politykę i teorie wokół katastrofy smoleńskiej.

"Te teorie spiskowe są aberracją i zniewagą dla pamięci ofiar katastrofy, w tym samego nieżyjącego już prezydenta. Jako Polak, który przynajmniej jako tako zna polską politykę i gospodarkę, a także dziennikarz, który codziennie śledzi światową politykę i wydarzenia, jestem głęboko rozczarowany liczbą osób, które lgną do tych teorii spiskowych, a naukowcy i profesjonaliści, którzy propagują takie idee, powinni się wstydzić" - napisał w e-mailu do kobiety o polsko brzmiącym nazwisku.

Czytaj też: Co Epstein pisał o Trumpie?

"Był jednym z najsilniejszych sojuszników"

Epstein argumentował w wiadomości, że nie ma dowodów na to, by Rosja była odpowiedzialna za śmierć Lecha Kaczyńskiego i pasażerów lotu do Smoleńska i nie miałaby z tego korzyści, podczas gdy negatywne konsekwencje dla niej byłyby duże.

"Kaczyński był jednym z najsilniejszych sojuszników USA wśród europejskich przywódców i nawet Rosja, ze swoją asertywną polityką dyplomatyczną, nie ryzykowałaby całkowitego zerwania relacji z USA, zabijając bliskiego sojusznika" - pisał finansista.

"Spowodowałoby to również międzynarodowe potępienie, a prezydent - być może nawet premier - musiałby ustąpić i pożegnać się z jakąkolwiek karierą polityczną w dającej się przewidzieć przyszłości. Tak, nawet w Rosji" - twierdził.

Czytaj też: "Myślę, że możesz zasugerować Putinowi"

Epstein krytycznie o teoriach spiskowych

Epstein stwierdził przy tym, że bezpodstawne były również teorie obwiniające o katastrofę Donalda Tuska, bo on również nie czerpał z tego korzyści, biorąc pod uwagę nadchodzące dwa miesiące później wybory prezydenckie 2010 r. Porównał przy tym teorie o zamachu w Smoleńsku do teorii spiskowych - promowanych m.in. przez Donalda Trumpa - głoszących, że Barack Obama nie urodził się w Stanach Zjednoczonych.

"Bezpodstawne, bezsensowne teorie spiskowe po prostu niszczą zdolność narodu i Polaków do pójścia naprzód i uczczenia pamięci tych, którzy zginęli, a także umniejszają tragedię, którą odczuli Polacy nawet w Chicago, a którą z głębokim smutkiem i szacunkiem komentowali amerykańscy politycy, od burmistrza (Chicago Richarda) Daleya po samego prezydenta (Baracka) Obamę" - zakończył Epstein.

Kontekst e-maila wysłanego przez Epsteina nie jest jasny, bo w opublikowanym przez Kongres zbiorze nie ma innych części korespondencji z adresatką wiadomości. Nie udało się dotąd potwierdzić tożsamości kobiety.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Trump "próbuje odwrócić uwagę"
Jeffrey Epstein
"Myślę, że możesz zasugerować Putinowi". Media ujawniają wiadomości Epsteina o Trumpie
Prezydent USA Donald Trump
Trump chce 15 miliardów dolarów od "The New York Times". Sąd: poprawcie pozew

Ujawniony e-mail jest prawdopodobnie pierwszym, w którym Epstein zdaje się przyznawać do polskich korzeni. Według bazy danych genealogicznego portalu Ancestry.com dziadkowie Epsteina po obu stronach byli Żydami, pochodzącymi z terenów zaboru rosyjskiego, z dzisiejszej Litwy, Białorusi i Polski. W Białymstoku urodził się dziadek Epsteina po stronie ojca, Julius Epstein.

Choć biografie finansisty nie wspominają nic o tym, by był dziennikarzem, w przeszłości był on współwłaścicielem magazynu i portalu plotkarskiego Radar.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Rick Friedman/Rick Friedman Photography/Corbis/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
Jeffrey EpsteinKatastrofa smoleńska
Czytaj także:
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Hamas popełnił zbrodnie wojenne. Czy to usprawiedliwia Netanjahu?
Jacek Tacik
policja francja 16
Ukrywał się od dekady. Zatrzymano 51-latka skazanego za pedofilię
Świat
Leon XIV na spotkaniu z gwiazdami Hollywood
Pierwsze takie spotkanie. Gwiazdy Hollywood u papieża
Świat
Wymiana jeńców między Rosją i Ukrainą
Ruszyły negocjacje z Rosją. Dotyczą 1200 Ukraińców
Najnowsze
Wołodymyr Zełenski
"Zwrot w karierze" Zełenskiego, Trump o poparciu Nawrockiego, nowy-stary prezes PSL
TO WARTO WIEDZIEĆ
Deszcz ze śniegiem, jesień, opady
Niewykluczone opady deszczu ze śniegiem
METEO
J.D. Vance
Wypadek kolumny wiceprezydenta. Policjant w stanie krytycznym
Świat
imageTitle
Szwajcaria rozbiła Szwecję. Jest bardzo blisko mundialu
EUROSPORT
imageTitle
Giganci zagrają o tytuł w ATP Finals. Alcaraz rywalem Sinnera
EUROSPORT
imageTitle
Koncertowa gra Polek. Rywalki zmiecione z parkietu
EUROSPORT
imageTitle
Piorunujący start sezonu Żurka. Polak ponownie drugi w Pucharze Świata
EUROSPORT
imageTitle
Rumunki wykonały zadanie. Zagrają z Polkami o triumf w turnieju
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Kwidzyniu
Kaczyński o śmierci Leppera
Noc, ślisko, opady marznące, szklanka, mgła, zamglenia
Uwaga na opady marznące. IMGW ostrzega
METEO
Delfin Mimmo w Wenecji
Delfin celebryta opuścił Wenecję. To dla jego bezpieczeństwa
METEO
imageTitle
Puchar Świata w skokach narciarskich 2025/2026. Terminarz konkursów
EUROSPORT
Karol Nawrocki na Stadionie Narodowym
Zdjęcie broni i "do zobaczenia Karolku". Zatrzymano 19-latka
WARSZAWA
pap_20251010_1KN
Putin rozmawiał z Netanjahu. "Szczegółowa wymiana poglądów"
Świat
AI może pomóc w diagnostyce z wykorzystaniem USG
Sztuczna inteligencja pomaga w leczeniu dzieci z dysplazją stawu biodrowego
Marek Nowicki
imageTitle
Zatrzymania przed meczem Polska - Holandia. Nowe informacje policji
EUROSPORT
15 1920 fpf gosc-0008
Profesor Safjan: to jest ten moment
imageTitle
Ma czternaście lat i podbija świat snookera. "Ewenement"
EUROSPORT
imageTitle
Hiszpania krok od awansu. Belgia narobiła sobie kłopotów
EUROSPORT
Akcja poszukiwawcza w powiecie Cilacap w Indonezji
Ciała osiem metrów pod ziemią. Trwają poszukiwania
METEO
imageTitle
W kadrze nie gra przez kontuzję, w lidze zbiera wyróżnienia. "Najlepszy obrońca"
EUROSPORT
Interwencja policji po odkryciu zwłok
"Ciało leżało na ulicy"
Poznań
Dwie Strony
"Jawne brednie", "stygmatyzowana jest tylko kobieta"
Noc, deszcz, opady deszczu
Tam noc przyniesie ziąb i deszcz
METEO
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki mężczyzny. Dwie osoby zatrzymane
WARSZAWA
imageTitle
Koniec kariery bez pożegnania? Czterokrotny zwycięzca Tour de France bez kontraktu
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica