Bezos się żeni. Ruszyła trzydniowa impreza. Są spekulacje

Jeff Bezos i Lauren Sanchez wchodzący do hotelu Aman Venice and Canal Grande Źródło: Reuters

61-letni Jeff Bezos i 55-letnia Lauren Sanchez przylecieli do Wenecji w środę helikopterem i zatrzymali się w luksusowym hotelu Aman, gdzie pokoje z widokiem na Canal Grande kosztują co najmniej 4 tysiące euro za noc. Ceremonia zaślubin ma odbyć się w piątek na wyspie San Giorgio, naprzeciwko Placu św. Marka.

Lauren Sanchez i Jeff Bezos w Wenecji Źródło: PAP/EPA/ANDREA MEROLA

Wśród gości są m.in. Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson, Orlando Bloom i królowa Jordanii, a także Oprah Winfrey, Kris Jenner oraz Kim i Khloé Kardashian. Córka prezydenta USA Ivanka Trump oraz jej mąż Jared Kushner przybyli do Wenecji już we wtorek, a dodatkowy czas wykorzystali na zwiedzanie i zakupy - pisze Reuters.

Ivanka Trump przybyła do hotelu St.Regis w Wenecji Źródło: PAP/EPA/ANDREA MEROLA

Oczekuje się, że w wydarzeniu weźmie udział od 200 do 250 osób, głównie gwiazd i celebrytów z branży rozrywkowej, polityki i świata finansów. Media już okrzyknęły wydarzenie "ślubem stulecia". Jego koszt około 50 milionów dolarów. "Dla Bezosa to tyle, ile zapłacić za kawę i rogalika" - stwierdził włoski dziennik "Il Messaggero".

Kim Kardashian w Wenecji Źródło: PAP/EPA/ANDREA MEROLA

Spekulacje na temat formalności

Agencja Reuters podaje, powołując się na wysokiego rangą urzędnika lokalnego ratusza, że wenecki ślub Bezosa i Lauren nie będzie miał mocy prawnej we Włoszech. Są spekulacje, że para już wcześniej zawarła związek małżeński w Stanach Zjednoczonych, by uniknąć biurokracji związanej ze ślubem we Włoszech.

Uroczystości zakończą się w sobotę głównym przyjęciem weselnym w jednej z hal Arsenale - dawnej średniowiecznej stoczni przekształconej w przestrzeń wystawienniczą w dzielnicy Castello.

Jacht Arience zacumowany w Punta della Dogana w basenie San Marco w Wenecji. Właścicielem statku jest amerykański magnat Bill Miller Źródło: PAP/EPA/ANDREA MEROLA

Protesty w Wenecji

Ślub Bezosa wzbudził sporo emocji i wywołał debatę na temat jego wpływu na jedno z najpiękniejszych miast świata. Od kilku dni dochodzi do protestów przeciwko wydarzeniu.

We wtorek czterech aktywistów ekologicznego ruchu Extinction Rebellion w strojach Robin Hooda weszło na wysoki dźwig, gdzie rozwiesiło transparent z hasłem: "Opodatkować bogatych, by oddać planecie". W czwartek jeden z aktywistów wspiął się na słup na Placu św. Marka i rozwinął transparent z napisem "1 procent niszczy świat".

W oświadczeniu aktywiści podkreślili, że w ten sposób domagają się opodatkowania bogatych na rzecz "sprawiedliwej i demokratycznej transformacji ekologicznej". Ocenili, że ślub założyciela Amazona to "popisywanie się zbytkiem" i przykład przepaści między bogatymi i biednymi, przypominający czasy Robin Hooda.

Ruch "No Space for Bezos" zapowiedział kolejne protesty przeciwko imprezie, którą postrzega jako sprzedaż weneckiej duszy.

W Wenecji trwają protesty Źródło: PAP/EPA/ANDREA MEROLA

"Tylko korzyści, żadnych strat"

Nie wszyscy mieszkańcy miasta są przeciwni ślubowi miliardera. Politycy, hotelarze i wielu twierdzą, że takie luksusowe wydarzenia są lepszym sposobem na wsparcie lokalnej gospodarki niż tłumy jednodniowych turystów, którzy, podróżując ekonomicznie, nie zostawiają w mieście zbyt wielu pieniędzy.

- Jeśli spojrzeć na to, co konkretnie przynosi ślub Bezosa dla dobra Wenecji, to są tylko korzyści, żadnych strat - powiedział agencji Reuters lokalny przewodnik Mattia Brandi. - Jeśli coś zakłóca życie miasta, to właśnie protestujący. Nie zdają sobie sprawy, że to oni burzą spokój Wenecji - dodał.

Wenecja gościła już wiele ślubów VIP-ów. W 2014 roku amerykański aktor George Clooney i prawniczka Amal Alamuddin pobrali się w mieście, a w 2011 roku związek małżeński zawarli tam miliarderzy z Indii, Vinita Agarwal i Muqit Teja.

Bezos, obecnie przewodniczący rady nadzorczej Amazona i czwarty na liście najbogatszych ludzi świata według magazynu "Forbes", zaręczył się z Lauren Sanchez w 2023 roku, cztery lata po zakończeniu 25-letniego małżeństwa z MacKenzie Scott.