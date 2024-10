"Jednoznaczne potępienie" od prezydentów Polski i Korei Południowej

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą są w Korei Południowej. Oficjalne powitanie pary prezydenckiej odbyło się w czwartek rano czasu polskiego, później Duda rozmawiał ze swoim koreańskim odpowiednikiem między innymi o współpracy Rosji i Korei Północnej. Wizyta potrwa do piątku.

Oficjalne powitanie polskiej pary prezydenckiej przez prezydenta Republiki Korei Jun Suk Jeola i jego małżonkę odbyło się w czwartek rano czasu polskiego. Jun Suk Jeol po spotkaniu z Dudą powiedział, że Korea i Polska są blisko finalizacji eksportu czołgów K2 do Polski. Ma się to stać do końca tego roku.