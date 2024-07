J.D. Vance o "bezdzietnej kociarze"

"W tym kraju faktycznie rządzi nami (...) grono bezdzietnych kociar, nieszczęśliwych z powodu życia, które wiodą i wyborów, których dokonują, dlatego chcą, by reszta kraju była tak samo nieszczęśliwa" - mówił w wywiadzie J.D. Vance. "To prosty fakt. Spójrzcie na Kamalę Harris, Pete'a Buttigiega (sekretarz transportu - red.), AOC (kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez - red.), cała przyszłość demokratów jest w rękach osób bezdzietnych" - mówił w Fox News w 2021 roku.

To na te słowa, przekazane we wpisie na platformie X przez prawnika i redaktora Rona Filipkowskiego, zareagowała Aniston w mediach społecznościowych. "Naprawdę nie mogę uwierzyć, że to mówi potencjalny wiceprezydent Stanów Zjednoczonych" - odpowiedziała na Instagramie. "Panie Vance, modlę się, aby pańska córka miała szczęście pewnego dnia urodzić własne dzieci. Mam nadzieję, że nie będzie musiała wybierać in vitro jako drugiej opcji. Ponieważ próbujecie jej to odebrać" - dodała. Jak przypomina portal magazynu "Rolling Stone" Vance głosował przeciwko ustawie gwarantującej dostęp i przystępność finansową tej procedury.