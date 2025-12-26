Atak nożownika w fabryce opon. Kilkanaście osób rannych

Jak przekazała agencja AP, napastnik posługiwał się nożem i substancją chemiczną, prawdopodobnie wybielaczem. Motyw działania nie jest znany.
Poszkodowanych zostało co najmniej 15 osób. Osiem z ranami zadanymi nożem trafiło do szpitala. Służby ratownicze poinformowały, że pięć z nich jest w ciężkim stanie. Według publicznego nadawcy NHK, wszystkie ofiary były przytomne.
Napastnik zatrzymany
Jak podała policja prefektury Shizuoka, napastnik to 38-letni mężczyzna. Został zatrzymany pod zarzutem usiłowania zabójstwa.
Do ataku doszło w mieście Mishima w fabryce należącej do firmy Yokohama Rubber Co., specjalizującej się w produkcji opon do samochodów ciężarowych i autobusów.
Przestępstwa z użyciem przemocy są stosunkowo rzadkie w Japonii, kraju o niskim wskaźniku zabójstw i jednych z najsurowszych przepisów dotyczących broni palnej - podkreśliła AP.
Autorka/Autor: ms/akr
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Reuters