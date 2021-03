Izraelczycy wybierali parlament. Exit poll: wygrana partii Netanjahu, ale za mała, by rządzić samodzielnie

Były to czwarte w ciągu dwóch lat wybory parlamentarne w Izraelu. Badania opinii publicznej zapowiadały zacięty wyścig i nie wykluczały impasu oznaczającego, że liderzy partyjni mogą miesiącami negocjować stworzenie koalicji, a nawet - że konieczne może się okazać przeprowadzenie kolejnych wyborów jeszcze w tym roku.

Drugie miejsce w wyborach zajęła centrolewicowa partia Jesz Atid (hebr. Jest Przyszłość) Jaira Lapida, która zdobyła 18 mandatów. Jeśli rezultaty powyborczych sondaży zostaną potwierdzone przez oficjalne wyniki głosowania, oznaczać to będzie, że partia Likud będzie musiała stworzyć koalicję, aby utrzymać się u władzy.

Walka niemal wyrównana

Zwyczajowy sojusz z blokiem ortodoksyjnych partii religijnych Zjednoczony Judaizm Tory (hebr. Jahadut Hatora) i reprezentującą ortodoksyjnych żydów sefardyjskich Sefardyjską Partią Strażników Tory (hebr. Szas) może zapewnić mu 50-60 mandatów, czyli wciąż za mało do większości. Ewentualne wsparcie ze strony arabskiej partii Ra'am mogłoby pomóc premierowi, ale takiemu sojuszowi sprzeciwia się twarda prawica.

Co po stronie opozycji?

Występujące mocno przeciwko Netanjahu ugrupowania centrowe, arabskie, lewicowe czy nawet Tikwa Hadasza kierowana przez Gideona Saara - jedyna prawicowa partia, której szef deklaruje nieprzystąpienie do rządu "Bibiego", nie łączy ze sobą nic poza niechęcią do obecnego szefa rządu. Przez to mają mniejsze szanse na stworzenie stabilnej koalicji. Jednak według badań formacje te, będąc w sojuszu, mogą uzyskać 56-60 mandatów. Najsilniejszą opozycyjną formacją jest centrowa Jesz Atid (hebr. Jest Przyszłość) Jaira Lapida, która może zdobyć 18-19 mandatów. Za nią lokuje się Tikwa Hadasza (hebr. Nowa Nadzieja) z szansą na 8-10 mandatów. Zjednoczona Lista partii arabskich może zdobyć 8 mandatów, świecko-nacjonalistyczny Israel Bejtenu (hebr. Izrael Nasz Dom) – 6-8, a socjaldemokratyczna Partia Pracy – 5-6.