Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Prędzej umrzemy, niż zaciągniemy się do wojska". Protestują

Protesty ultraortodoksyjnych żydów w Tel Awiwie (6.08.2025)
Izraelski minister w meczecie Al-Aksa, modlił się o zwycięstwo nad Hamasem
Źródło: Reuters
Setki ultraortodoksyjnych Żydów (charedim) protestowały w czwartek wieczorem na ulicach izraelskich miast przeciwko poborowi do armii. Doszło do starć z policją. W środę aresztowano dwóch charedim, którzy uchylali się od służby. Jeden z przywódców grupy oskarżył rząd o prowadzenie wojny z ultraortodoksyjną społecznością.

W Bnej Brak w środkowej części kraju charedim zablokowali na kilka godzin jedną z głównych autostrad. Policja siłą usuwała protestujących, którzy w odpowiedzi nazywali funkcjonariuszy nazistami - relacjonował portal Times of Israel.

W Jerozolimie ultraortodoksi zablokowali jedno z głównych skrzyżowań i palili wezwania do służby w izraelskiej armii. Protestujący trzymali transparent z hasłem "prędzej umrzemy, niż zaciągniemy się do wojska". Aresztowano dwie osoby za rzucanie kamieniami w policjantów. Funkcjonariusze do rozproszenia tłumu użyli pałek i gazu.

CZYTAJ TEŻ: Brygada Hasmoneuszów. Pierwsi ultraortodoksyjni żydzi w izraelskiej armii

Protest ultraortodoksyjnych żydów w Tel Awiwie (6.08.2025)
Protest ultraortodoksyjnych żydów w Tel Awiwie (6.08.2025)
Źródło: Matan Golan/Abaca/East News

"Społeczność ultraortodoksyjna rozpocznie walkę, jakiej jeszcze nie było"

- Izrael wypowiedział wojnę studentom jesziw (szkół religijnych - red.). Społeczność ultraortodoksyjna rozpocznie walkę, jakiej jeszcze nie było - ogłosił w środę wieczorem rabin Dow Lando, duchowy przywódca partii Sztandar Tory, która jest częścią religijnego sojuszu Zjednoczony Judaizm Tory (UTJ).

Była to reakcja na aresztowanie w środę przez żandarmerię dwóch charedim za uchylanie się od służby wojskowej. Sąd wojskowy ukarał mężczyzn kilkunastoma dniami aresztu.

Sprawa powoływania ultraortodoksów do armii budzi w Izraelu duże kontrowersje i przekłada się na sytuację polityczną.

Charedim korzystali przez lata ze zbiorowych zwolnień od służby w czasie, gdy uczyli się w szkołach religijnych. Sąd Najwyższy uznał jednak ten wyjątek za bezprawny i nakazał rządowi wcielanie ich do armii.

Sprzeciw ultraortodoksów

Ultraortodoksi podkreślają, że służba wojskowa jest niezgodna z ich sposobem życia, a przez pobór młodzi mężczyźni mogą odejść od wiary. Ugrupowania świeckie sprzeciwiają się zwolnieniom, odwołując się do solidarności społecznej i trudnej sytuacji znajdującego się w stanie wojny kraju.

W połowie lipca UTJ opuścił rządzącą koalicję, co osłabiło obóz skupiony wokół premiera Benjamina Netanjahu, pozostawiając go z minimalną przewagą głosów w parlamencie.

Reprezentujące ultraortodoksów partie wyszły z koalicji w proteście przeciwko nieuchwaleniu przez parlament zwolnienia charedim ze służby. Koalicja od miesięcy pracuje nad kompromisową ustawą, która miałaby uregulować tę kwestię, ale jak dotąd nie udało się wypracować wersji zadowalającej wszystkie strony.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Matan Golan/Abaca/East News

Udostępnij:
TAGI:
IzraelBenjamin NetanjahuŻydzi
Czytaj także:
imageTitle
Aktualna mistrzyni świata zakończyła karierę
EUROSPORT
Izraelskie pojazdy wojskowe w Strefie Gazy - widok od strony izraelskiej granicy z enklawą (3 sierpnia 2025 r.)
Chcą pełnej okupacji Strefy Gazy. Media: izraelski rząd poparł plan
Świat
imageTitle
Boniek zażartował z występu Legii
EUROSPORT
Alkohol
Coraz więcej takich zwolnień lekarskich. Biją na alarm
Afryka, Niger
Ponad 600 milionów ludzi żyje tam bez prądu. Obraz nierówności
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Miasto "nękane przez brutalną przestępczość". Trump podjął decyzję
Świat
Wołodymyr Zełenski
Seria międzynarodowych rozmów Zełenskiego
Świat
Karol Nawrocki podczas spotkania w Kaliszu. Zdjęcie z 7 sierpnia
Projekt Nawrockiego, rozmowy w sprawie Ukrainy, tragedia w Tatrach
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno, lato
Będą chmury, ale temperatura dopisze. Pogoda na dziś
METEO
638902021624700159aa
Niewykorzystane sytuacje Rakowa. Bolesna porażka w eliminacjach
EUROSPORT
Władimir Putin
Politico: nowy warunek dla Putina. Trump: to nieprawda
Świat
Robotnicy w Indiach
Donald Trump zmienia świat - cłami
Justyna Zuber
imageTitle
"Przepraszam". Trener Legii samokrytyczny po laniu na Cyprze
EUROSPORT
Robert Bąkiewicz
Prokurator działa w sprawie Bąkiewicza. Wcześniej chciał się wyłączyć ze sprawy
Lubuskie
imageTitle
Kapitan z jasnym przesłaniem przed ostatnim sezonem w Industrii
EUROSPORT
Rodzice dzieci z problemami psychologicznymi też powinni uczestniczyć w terapii. Rezultaty mówią same za siebie
"Działamy, żeby to skończyło się jak najlepiej dla dzieci"
Zebranie mieszkańców gminy Smołdzino
Szok i płacz. Jako jedyni nie skorzystają, a wróg był wymyślony
Katarzyna Górniak
Andrzej Duda
Andrzej Duda zamieścił żart. "Padłem..."
imageTitle
Rosjanka pierwszą rywalką Świątek w Cincinnati. Grały ze sobą tylko raz
EUROSPORT
Ireneusz Fąfara
Prezes Orlenu obejmie nowe stanowisko
BIZNES
SILJAG-5aaa
Jeden gol wystarczył. Jagiellonia z cenną zaliczką w Danii
EUROSPORT
imageTitle
Magdalena Fręch rozpoczyna kolejny turniej. Już poznała rywalkę
EUROSPORT
Pożary w Los Angeles
Pośrednie ofiary pożarów. Może być ich ponad 10 razy więcej niż oficjalnych
METEO
Karol Nawrocki
"Zmiana warty na prawicy" i ambicje Nawrockiego
Katarzyna Kolenda-Zaleska
imageTitle
Sensacja na Cyprze. Legia rozbita w Lidze Europy
EUROSPORT
638901913547859335kk
AEK Larnaka - Legia Warszawa (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Finisz prac na placu Zawiszy
Ostatnie płyty trafiły na swoje miejsce. Kończą się prace, wrócą tramwaje
WARSZAWA
pc
"Zasadzka" na prezydenta? Ministra: to jest ustawa o niższych cenach energii
Do zdarzenia doszło w jednej z hal przy ulicy Spacerowej
Zatrucie w hali produkcyjnej, siedem osób w szpitalu
Katowice
imageTitle
Wojna w Barcelonie. Ter Stegen ukarany
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica