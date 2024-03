BBC: Izrael ukończył budowę drogi przez Strefę Gazy. "To część długoterminowej strategii"

Siły Obronne Izraela (Cahal) zakończyły budowę nowej drogi biegnącej przez północną Strefę Gazy ze wschodu na zachód – wynika z analizy zdjęć satelitarnych przeprowadzonej przez BBC. Według ekspertów może być to sygnałem, że Izrael przygotowuje się na dłuższą obecność w palestyńskiej półenklawie.

Analiza zdjęć satelitarnych przeprowadzona przez BBC pokazała, że Siły Obronne Izraela (Cahal) ukończyły budowę ponad pięciu kilometrów nowych odcinków, które połączyły istniejące fragmenty dróg. "Autostrada 749" zaczyna się w pobliżu leżącego po izraelskiej stronie granicy kibucu Nahal Oz i prowadzi do nadmorskiej drogi Al Rashid nad Morzem Śródziemnym, odcinając miasto Gaza od reszty terytorium.

Analiza zdjęć pokazuje również, że budynki w okolicy, które prawdopodobnie pełniły funkcję magazynów, zostały zrównane z ziemią w okresie od końca grudnia do końca stycznia.

Obawy ekspertów. "To część długoterminowej strategii"

Eksperci cytowani przez BBC obawiają się jednak, że droga zostanie wykorzystana jako bariera uniemożliwiająca Palestyńczykom powrót do domów w północnej Strefie Gazy. "Dzieląc Gazę na pół, Izrael będzie kontrolował nie tylko to, co wjeżdża i wyjeżdża ze Strefy Gazy, ale także przemieszczanie się w jej obrębie" – powiedział BBC starszy pracownik naukowy amerykańskiego Middle East Institute Khaled Elgindy.