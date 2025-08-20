Logo strona główna
Świat

Izrael rozpoczął atak na miasto Gaza. "Pierwszy etap"

Izraelskie czołgi
Izrael przeprowadza ataki w Strefie Gazy. Przesiedleni Palestyńczycy ryzykują życiem, by zdobyć jedzenie
Źródło: Reuters
Izrael rozpoczął pierwszy etap planowanego ataku na miasto Gaza i już kontroluje przedmieścia miasta - poinformował rzecznik izraelskiej armii Effie Defrin.
Kluczowe fakty:
  • Izraelski atak na Gazę rozpoczął się wcześniej, niż planowano. Wstępne zapowiedzi mówiły o październiku.
  • Izraelska armia poinformowała, że w szczytowym momencie ofensywy pod bronią ma być około 130 tysięcy rezerwistów.
  • Izraelski plan zakłada też przesiedlenie około miliona cywilów z Gazy na południe Strefy.

Jak poinformował rzecznik izraelskiej armii, już doszło już do starcia z Hamasem i zajęcia przedmieść. W oświadczeniu premier Benjamin Netanjahu przekazał, że wydał rozkaz szybszego, niż zakładano, przejęcia kontroli nad miejscami, gdzie działa Hamas i pokonanie organizacji.

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"

Jacek Tacik

Minister obrony Izraela Israel Kac zatwierdził w nocy z wtorku na środę plan zdobycia Gazy, największego miasta w Strefie Gazy. Minister zgodził się na wezwanie około 60 tysięcy rezerwistów oraz przeprowadzenie "przygotowań humanitarnych" przed przesiedleniem około miliona zamieszkujących miasto Palestyńczyków.

Ofensywa na Gazę

Mobilizacja rezerwistów ma przebiegać w kilku falach: około 40-50 tysięcy z nich ma się stawić na służbie 2 września, kolejni w listopadzie-grudniu oraz w lutym-marcu 2026 roku - przekazał portal Times of Israel. Dodano, że o 30-40 dni przedłużono służbę już wezwanych rezerwistów. W szczytowym momencie ofensywy pod bronią ma być około 130 tysięcy żołnierzy powołanych z rezerwy.

Według armii, w kilkuetapowej ofensywie na Gazę i przylegające do miasta obozy dla uchodźców ma wziąć udział pięć dywizji tworzących 14 brygad, z których każda będzie składała się z piechoty, sił pancernych, artylerii i jednostek inżynieryjnych - dodał serwis.

Izrael rozpoczął ofensywę na miasto Gaza
Izrael rozpoczął ofensywę na miasto Gaza
Źródło: Amir Cohen/Reuters/Forum

Nowa ofensywa nosi kryptonim Rydwany Gideona B, w nawiązaniu do prowadzonej od początku maja operacji Rydwany Gideona, w ramach której zajęto około 75 procent terytorium Strefy Gazy po zerwanym przez Izrael w połowie marca zawieszeniu broni.

Biuro Kaca przekazało, że minister zatwierdził także "przygotowania humanitarne" do ofensywy. Wojsko poinformowało, że na południu powstanie więcej punktów dystrybucji pomocy humanitarnej oraz co najmniej dwa szpitale polowe, a armia miała uzgadniać szczegóły tych działań z organizacjami humanitarnymi.

Plan zajęcia całego palestyńskiego terytorium

Izraelski rząd zatwierdził na początku sierpnia plan zdobycia Gazy. Premier Benjamin Netanjahu zapowiadał wcześniej, że będzie dążył do zajęcia całości palestyńskiego terytorium.

Izrael chce przesiedlić Palestyńczyków. Rozmawia z krajami Afryki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Izrael chce przesiedlić Palestyńczyków. Rozmawia z krajami Afryki

Na terenach niekontrolowanych obecnie przez wojska izraelskie tłoczy się około 2,1 miliona Palestyńczyków, z których większość mieszka w prowizorycznych schronieniach w obozach dla uchodźców. Na tym obszarze wciąż działają bojownicy Hamasu i innych organizacji terrorystycznych, którzy ukrywają tam około 20 pozostających przy życiu izraelskich zakładników.

Izraelski plan zakłada przesiedlenie około miliona cywilów z Gazy na południe Strefy.

Krytyka izraelskiej ofensywy

Ofensywa oznacza intensyfikację prowadzonej od blisko dwóch lat wojny. Jej zapowiedź wzbudziła falę krytyki na świecie, w której podkreślano, że kampania pogorszy i tak tragiczną sytuację palestyńskich cywilów. W Strefie Gazy panuje kryzys humanitarny, w tym głód.

Nowa ofensywa jest krytykowana na świecie, ale również w Izraelu, także z powodu zagrożenia dla więzionych przez Hamas Izraelczyków. Terroryści zapowiedzieli, że zabiją zakładników, jeśli żołnierze zbliżą się do miejsc ich przetrzymywania. W weekend w Izraelu odbyły się najliczniejsze od miesięcy antyrządowe protesty, których uczestnicy wzywali Netanjahu do zawarcia rozejmu, nie kontynuowania wojny.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 50 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas żyje nie więcej niż 20.

Według władz Strefy Gazy w izraelskim odwecie zginęły ponad 62 tysiące Palestyńczyków.

OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
Protest w Londynie przeciwko zabijaniu dzieci w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 30 procent wszystkich ofiar w Strefie Gazy od października 2023 r. stanowiły dzieci.

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Amir Cohen/Reuters/Forum

