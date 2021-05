Ostrzelali bramę izraelskiej bazy. Zostali "zneutralizowani"

Na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu doszło w piątek do wymiany ognia. Trzech Palestyńczyków ostrzelało znajdującą się tam bazę izraelskiej straży granicznej. Jak podały izraelskie służby, napastnicy zostali "zneutralizowani" - dwóch nie żyje, jeden jest ciężko ranny.

Do zdarzenia doszło w bazie Salem, w pobliżu granicy między Zachodnim Brzegiem a Izraelem. "Terroryści ostrzelali bramę wjazdową bazy. Funkcjonariusze policji granicznej i żołnierze IDF (Izraelskich Sił Zbrojnych - red.) zareagowali, odpowiadając ogniem i neutralizując trzech z nich" - przekazała izraelska policja w oświadczeniu.

Dwóch napastników zostało zabitych, trzeci, ciężko ranny, został przewieziony do szpitala w Afuli na północy Izraela. Nie ma informacji o ofiarach po stronie izraelskiej.

Jak pisze "Jerusalem Post", napastnicy to Palestyńczycy, wszyscy w wieku 21 lat. Znaleziono przy nich trzy pistolety, trzy noże i naboje. Według izraelskiego dziennika jechali oni autobusem, wiozącym nielegalnych palestyńskich robotników z Zachodniego Brzegu. Pojazd został zatrzymany przez funkcjonariuszy izraelskiej straży granicznej, a pasażerowie zostali przetransportowani do bazy w Salem, gdzie doszło do strzelaniny.